41.19 / 42.02 47.91 / 48.65
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Том Круз скоро точно отримає свій перший «Оскар»: що відомо

11:57 20 червня 2025
Актор Том Круз незабаром отримає свій перший Оскар

Незважаючи на популярність серед жінок, колеги оцінюють діяльність Тома Круза куди менш прихильно: за всю свою довгу кар'єру в кіно актор не тримав жодного «Оскару»! І ось, здається крига скресла: зірка фільмів «Місія нездійсненна» восени отримає свій перший «Оскар», пишуть зарубіжні ЗМІ.

62-річному Тому Крузу вручать нагороду за розвиток кінематографу («почесний «Оскар»), якої удостоюються актори, які протягом усього життя вносили винятковий внесок у розвиток кінематографічного мистецтва та науки, а також які мають «визначні заслуги перед академією».

Відомо, що церемонія вручення відбудеться 16 листопада у Лос-Анджелесі. За словами президента академії Джанет Янг, почесні нагороди також отримають актриса та хореограф Деббі Аллен та художник-постановник Вінн Томас, а співачка Доллі Партон — премію імені Джина Хершолта за заслуги у галузі гуманітарної діяльності.

РЕКЛАМА

До того ж на початку червня, нагадує видання, Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса після виконання небезпечного трюку — артист стрибав із палаючим парашутом.

Раніше стало відомо, чому Том Круз намагається «пришвидшити» одруження на Ані де Армас — виявляється, він має намір встигнути народити дитину.

РЕКЛАМА

131

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому пощастить на тижні з 23 по 29 червня&nbsp;— Фото: Freepik

Успіх буде слідувати за вами, наче кіт: кому пощастить на тижні з 23 по 29 червня

Настя Горбацевич. Фото із альбому Вікторії Горбацевич

Мріє потрапити на цирковий фестиваль у Монте-Карло: унікальна 7-річна гімнастка встановила рекорд України, провисівши під куполом на одній п’яті

національне мультипредметне тестування

НМТ-2025 як тест на виживання: що не так із цьогорічним іспитом

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Скорпіонам — «Сонце», Ракам — «Верховна Жриця», а Тельцям — — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 21 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів