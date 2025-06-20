Том Круз скоро точно отримає свій перший «Оскар»: що відомо

Незважаючи на популярність серед жінок, колеги оцінюють діяльність Тома Круза куди менш прихильно: за всю свою довгу кар'єру в кіно актор не тримав жодного «Оскару»! І ось, здається крига скресла: зірка фільмів «Місія нездійсненна» восени отримає свій перший «Оскар», пишуть зарубіжні ЗМІ.

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62-річному Тому Крузу вручать нагороду за розвиток кінематографу («почесний «Оскар»), якої удостоюються актори, які протягом усього життя вносили винятковий внесок у розвиток кінематографічного мистецтва та науки, а також які мають «визначні заслуги перед академією».

Відомо, що церемонія вручення відбудеться 16 листопада у Лос-Анджелесі. За словами президента академії Джанет Янг, почесні нагороди також отримають актриса та хореограф Деббі Аллен та художник-постановник Вінн Томас, а співачка Доллі Партон — премію імені Джина Хершолта за заслуги у галузі гуманітарної діяльності.

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До того ж на початку червня, нагадує видання, Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса після виконання небезпечного трюку — артист стрибав із палаючим парашутом.

Раніше стало відомо, чому Том Круз намагається «пришвидшити» одруження на Ані де Армас — виявляється, він має намір встигнути народити дитину.

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