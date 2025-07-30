Весілля не за горами? Тома Круза та Ану де Армас бачили разом на концерті відомої групи (відео)

Том Круз, який скоро отримає перший «Оскар», та Ана де Армас вкотре підтвердили серйозність своїх стосунків, коли разом відвідали концерт гурту Oasis у Лондоні.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.



Передбачувану пару випадково зафільмував діджей Goldie, який пізніше виклав відео у соцмережі.

Goldie знімав, як відпочиває з друзями, але найцікавіше, як завжди, виявилося на задньому плані. У кадр потрапили 63-річний Круз та 37-річна де Армас. Вони трималися за руки і загалом виглядали щасливими.

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Чутки про можливий роман між Томом Крузом та Аною де Армас вперше з'явилися у лютому цього року, коли папараці зафільмували їх разом у лондонському ресторані у День святого Валентина.

Згодом пару нерідко бачили разом, проте ні Том, ні Ана не коментують зв'язок.

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Відомо, що раніше Ана зустрічалася з Беном Аффлеком, проте до одруження справа не дійшла. Актриса не хотіла переїжджати до Лос-Анджелеса, де Аффлек жив заради дітей.

Пізніше у неї був недовгий роман з главою Tinder Полом Букадакісом, а також її бачили з пасинком президента Куби Мануелем Анідо Куестою.

У Тома Круза за плечима три шлюби. Наприкінці 80-х він недовго був одружений з Мімі Роджерс, потім, в 1990 році одружився з Ніколь Кідман. У них двоє прийомних дітей — Коннор та Ізабелла. Пара розлучилася у 2001 році після 11 років шлюбу.

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У 2006 Круз одружився втретє — з Кеті Холмс, з якою вони розлучилися у 2012. Колишнє подружжя має спільну дочку Сурі. Дівчина хоче піти доріжкою своїх батьків. Вона прагне процвітати й досягати успіху у сфері моди та кіноіндустрії.

Джерела: mrgoldie/Instagram, ana_d_armas/Instagram

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