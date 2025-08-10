Безпілотники влаштували запальну ніч у Саратові: горить НПЗ (фото, відео)

Росію знову атакували безпілотники. У ніч на 10 серпня у місті Саратов безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

ВІДЕО ДНЯ

Так, за повідомленнями місцевих жителів, Саратов масово атакували безпілотники. На опублікованих у соцмережах фото та відео видно роботу систем протиповітряної оборони.

РЕКЛАМА

Місцеві жителі повідомили про потужний вибух, після якого на території нафтопереробного заводу виникла масштабна пожежа, а губернатор Саратівської області Роман Бусаргін заявив про «пошкодження на одному із промислових підприємств».

РЕКЛАМА

Також повідомляється, що внаслідок атаки є постраждалі.

Про роботу ППО та вибухи повідомляють також у Липецьку та Воронежі.

Зазначимо, що «Саратовський нафтопереробний завод» — одне із найстаріших нафтопереробних російських підприємств. Входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти: 7,2 млн. т. (2020 рік).

РЕКЛАМА

Підприємство випускає понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне паливо, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку.

За даними міноборони країни-агресорки, ворожа ППО протягом минулої ночі знищила та перехопила 121 безпілотний літальний апарат літакового типу.

Зазначимо, що це не перша атака дронів на НПЗ. Він піддавався атакам у березні та в лютому.

157

Читайте нас у Facebook