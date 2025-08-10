- 12:59 Росіяни проникли в Покровськ, втративши більшість диверсантів: вилов окупантів, що вижили, триває
- 12:37 Звільнили та зачистили: під контроль ЗСУ перейшло село Безсалівка на Сумщині, — Генштаб
- 12:26 Прополіс позбавить мозолів, а підмор знизить цукор у крові: дешева альтернатива лікам та… меду
- 12:10 Залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині зруйновано внаслідок удару ворога
- 12:01 Легендарний Рафаель Надаль назвав новонародженого сина на честь покійного тестя
- 11:28 «Маніпулятивна інформація»: військові прокоментували скандальний інцидент із працівниками ТЦК у Дніпрі
- 11:25 Зустріч Трампа і путіна на Алясці веде до повільної поразки України, — ЗМІ
- 10:38 «Швидкого рішення не буде»: Юрій Бутусов про те, як Україна може посилити свої позиції на переговорах
- 09:59 «Україна має свободу вибору своєї долі»: європейські лідери виступили із заявою перед переговорами Трампа і путіна
- 09:54 На якому каналі і коли дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 09:14 Чотири області України постраждали внаслідок нічних ударів дронів ворога: що відомо про атаку
- 08:49 Безпілотники влаштували запальну ніч у Саратові: горить НПЗ
Безпілотники влаштували запальну ніч у Саратові: горить НПЗ (фото, відео)
Росію знову атакували безпілотники. У ніч на 10 серпня у місті Саратов безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Так, за повідомленнями місцевих жителів, Саратов масово атакували безпілотники. На опублікованих у соцмережах фото та відео видно роботу систем протиповітряної оборони.
Місцеві жителі повідомили про потужний вибух, після якого на території нафтопереробного заводу виникла масштабна пожежа, а губернатор Саратівської області Роман Бусаргін заявив про «пошкодження на одному із промислових підприємств».
Також повідомляється, що внаслідок атаки є постраждалі.
Про роботу ППО та вибухи повідомляють також у Липецьку та Воронежі.
Зазначимо, що «Саратовський нафтопереробний завод» — одне із найстаріших нафтопереробних російських підприємств. Входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти: 7,2 млн. т. (2020 рік).
Підприємство випускає понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне паливо, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку.
За даними міноборони країни-агресорки, ворожа ППО протягом минулої ночі знищила та перехопила 121 безпілотний літальний апарат літакового типу.
Зазначимо, що це не перша атака дронів на НПЗ. Він піддавався атакам у березні та в лютому.157
