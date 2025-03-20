Загарбники атакували Кіровоградщину дронами, і отримали гідну відповідь у саратовській області рф

Цієї ночі російські ударні дрони, які росіяни начебто «припинили» запускати по Україні в рамках домовленостей зі США, потужно атакували Кропивницький. За оцінками місцевої влади, це була найбільш масована атаку з боку РФ за час повномасштабної війни.

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Ворог застосував 21 БПЛА для ударів по житлових мікрорайонах.

Наслідки нічної атаки в Кропивницькому. Фото ДСНС

В результаті постраждали восьмеро осіб, серед них — дитина. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, трьох людей госпіталізували, один у тяжкому стані, перевезений в лікарню, його оперують. У нього зафіксовано опіки 90% поверхні тіла.

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Руйнування в цивільному секторі. Фото ОВА

Евакуація мешканців. Фото ДСНС

Внаслідок російської атаки на Кропивницький пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура, у зв’язку з чим «Укрзалізниця» вдалася до змін графіку руху пасажирських поїздів. Йшлося про поїзди № 53 Дніпро — Одеса, № 92/60 Одеса — Харків/Краматорськ, № 7 Харків — Одеса, № 128 Львів — Запоріжжя та № 52 Одеса — Запоріжжя.

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О 2:30 рух поїздів через станцію Кропивницький було відновлено, а всі пошкодження усунуто.

Пасажирів на вокзалі Кропивницького з квитками на поїзд № 53/253 Дніпро, Кривий Ріг — Одеса, який прямував по об'їзному маршруту, запросили на борт поїзда № 7 Харків — Одеса. Посадка по поточних квитках.

«Попри всі нічні пригоди, поїзд № 7/8 Харків — Одеса прибув до кінцевої за розкладом», — повідомив перевізник.

Українські дрони помсти тим часом «навідалися» у Саратов та Енгельс. В останньому об'єктом атаки став НПЗ. Виникла пожежа через уламки.

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Також за повідомленням роспабліків, уламки знищеного БПЛА влучили і по міськлікарні в Енгельсі.

А в Саратові, у районі Соколової гори після атаки БпЛА горів приватний будинок.

Крім того, нібито у Воронезькій області було знищено 40 безпілотників.

«За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», — повідомляють росЗМІ.

Варто нагадати, що вночі 19 березня безпілотники Сил оборони також вразили велику нафтобазу в Краснодарському краї росії.

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