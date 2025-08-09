- 13:52 Базова соціальна допомога: що враховується до доходу сім’ї, а що — ні
Дрони СБУ атакували логістичний хаб в Татарстані (відео)
Схоже, що українські ударні дрони в черговий раз долетіли до Татарстана, де в Єлабузі розміщується виробництво «Шахедів», якими щоночі росіяни атакують Україну.
Так, в мережі з'явилися відео з «прильотами» по, як стверджує моніторинговий канал Exilenova+, логістичному терміналу імені Ден Сяопіна в Єлабузі.
Осінтери вирахували, де саме знаходиться зазначений термінал.
До речі, ранком російське міноборони повідомляло про "знищення 21 українського БпЛА" з п'ятої до восьмої години ранку 9 серпня над акваторіями Азовського та Чорного морі, над Кримом, у небі Брянщини та Калужської області. Татарстан у зведенні не згадувався. Ймовірно, дрони атакували Єлабугу пізніше.
Осінтери каналу Око Гора зазначають, що точка прильоту розташована у 1230 км від українсько-російського кордону. Зазначений термінал — логістичний центр, який забезпечує перевезення вантажів між росією та Китаєм. Не виключається, що саме через цей хаб в рф доставлялися й компонети для ударних БпЛА.
Тим часом в СБУ уточнили, що хаб атакували дрони української спецслужби: «Ранком далекобійні безпілотники Центру спецоперацій „А“ СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання „Шахеди“, а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан. Безпілотник ЦСО „А“ СБУ влучив в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів».
Нагаємо, що нещодавно в рф під атакою ударних БпЛА перебували нафтобаза у Брянську та залізнична станція під Ростовом.
Фото — скріншот67
