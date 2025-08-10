- 21:59 «Чотириденка» і масові звільнення: що відбувається на заводах у росії
- 21:32 Підтримують травлення, імунітет і корисні для кишківника: чому варто пити соки з-під маринованих овочів
- 21:04 Сестра Джастіна Бібера підтримала його дружину Гейлі на тлі чуток про розлучення
- 20:37 Сиротою залишився однорічний син: захисник з Вінниччини не вижив після важкого поранення
- 20:25 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:09 Омлет з кабачків, запечений у духовці: можна тим, хто у фазі схуднення
- 19:47 Як змусити кабачки плодоносити навіть у 40-градусну спеку
- 19:43 У рф закінчилися найкращі танки: залишилися лише 40-річної давності
- 19:29 Окупанти скинули авіабомбу на автовокзал у Запоріжжі: є поранені
- 19:17 Обережний оптимізм: очільниця американської розвідки щодо мирної угоди між росією та Україною
- 19:12 США припинять фінансування війни в Україні. Ми хочемо мирного врегулювання: що сказав Джей Ді Венс
- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
Сиротою залишився однорічний син: захисник з Вінниччини не вижив після важкого поранення
На Вінниччину російські загарбники знову принесли страшне горе. Кунянський старостинський округ Гайсинської громади зі скорботою провів в останню путь захисника, старшого солдата Національної Гвардії України 28-річного Олександра Чернишова, повідомляє міська рада.
«Олександр середню професійну освіту здобув у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг. Як справжній чоловік відслужив строкову службу у військовому підрозділі НГУ у м. Дніпро. У 2018 році підписав контракт у військовій частині у Калинівці та служив у 14 бригаді спеціального призначення Національній Гвардії України „Червона калина“. Брав участь у бойових діях у зоні АТО/ООС. У жовтні 2023-го створив родину, а згодом став татом прекрасного синочка», — йдеться у повідомленні.
Захисник служив на посаді зовнішнього пілота безпілотних літальних апаратів. Під час повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Київщини, пройшов запеклі бої на Луганщині та Донеччині, де неодноразово отримував бойові поранення. Але при цьому завжди повертався у стрій до побратимів-нацгвардійців.
«Останній бойовий вихід у складі свого бойового підрозділу Олександр здійснив на Покровському напрямку, — розповіли земляки. — 27 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання неподалік від населеного пункту Мирноград Покровського району на Донеччині отримав важкі тілесні опікові поранення. Лікарі у Дніпрі боролися за життя героя, але наслідки поранень були надто важкими… На превеликий жаль, свіча життя воїна Олександра Чернишова згасла передчасно — 5 серпня 2025 року він помер у лікарні. За період служби Олександр був нагороджений медалями «Захиснику Вітчизни» та «Ветеран війни».
У бійця залишилися мати, батько, сестра, дружина та однорічний син. Поховали захисника на кладовищі села Куна з усіма військовими почестями.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Покровському напрямку загинув воїн з Житомирщини Руслан Малицький.107
Читайте нас у Facebook
На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня