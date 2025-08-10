Сиротою залишився однорічний син: захисник з Вінниччини не вижив після важкого поранення

На Вінниччину російські загарбники знову принесли страшне горе. Кунянський старостинський округ Гайсинської громади зі скорботою провів в останню путь захисника, старшого солдата Національної Гвардії України 28-річного Олександра Чернишова, повідомляє міська рада.

«Олександр середню професійну освіту здобув у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг. Як справжній чоловік відслужив строкову службу у військовому підрозділі НГУ у м. Дніпро. У 2018 році підписав контракт у військовій частині у Калинівці та служив у 14 бригаді спеціального призначення Національній Гвардії України „Червона калина“. Брав участь у бойових діях у зоні АТО/ООС. У жовтні 2023-го створив родину, а згодом став татом прекрасного синочка», — йдеться у повідомленні.

Захисник служив на посаді зовнішнього пілота безпілотних літальних апаратів. Під час повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Київщини, пройшов запеклі бої на Луганщині та Донеччині, де неодноразово отримував бойові поранення. Але при цьому завжди повертався у стрій до побратимів-нацгвардійців.

«Останній бойовий вихід у складі свого бойового підрозділу Олександр здійснив на Покровському напрямку, — розповіли земляки. — 27 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання неподалік від населеного пункту Мирноград Покровського району на Донеччині отримав важкі тілесні опікові поранення. Лікарі у Дніпрі боролися за життя героя, але наслідки поранень були надто важкими… На превеликий жаль, свіча життя воїна Олександра Чернишова згасла передчасно — 5 серпня 2025 року він помер у лікарні. За період служби Олександр був нагороджений медалями «Захиснику Вітчизни» та «Ветеран війни».

У бійця залишилися мати, батько, сестра, дружина та однорічний син. Поховали захисника на кладовищі села Куна з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Покровському напрямку загинув воїн з Житомирщини Руслан Малицький.

