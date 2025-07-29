У перші дні війни став на захист України: на Донеччині поліг механізатор з Вінниччини

Тростянеччина попрощалася із захисником України Олегом Маснюком. Молодший сержант загинув 21 липня 2025 року під час запеклих боїв поблизу населеного пункту Новомихайлівка Краматорського району, повідомляє громада. Воїну навіки 53 роки.

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«Олег навчався в Ольгопільському ПТУ № 35. Працював механізатором на місцевому сільськогосподарському підприємстві, пізніше — на птахофабриці», — розповідають у громаді.

У 2014−2015 роках він захищав Україну у зоні АТО, був учасником бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення, 1 березня 2022 року, знову став до лав Збройних сил України.

«Боєць служив у 120-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ на посаді розвідника зенітного артилерійського відділення. За час служби він мав багато відзнак і нагород, що свідчать про його мужність і героїзм», — пишуть у громаді.

Під час прощання з воїном від імені президента України дружині героя було вручено ще одну високу державну нагороду — орден «За мужність» ІІІ ступеня.

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«Олег був люблячим чоловіком, турботливим батьком і дідусем. Його доброта, щирість і готовність допомогти назавжди залишаться в серцях рідних і всіх, хто його знав», — кажуть земляки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Костопільська громада в останню дорогу провела свого загиблого захисника Тараса Коваля.

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