Понад пів року жевріла надія: у бою на Покровському напрямку загинув воїн з Житомирщини

Радомишльська громада провела в останню путь Руслана Малицького — земляка, мужнього воїна, який віддав життя за незалежність України. Йому навіки 43 роки, повідомляє міська рада:

«Руслан проходив строкову службу в лавах Збройних сил України на посаді пожежного. Мав дві вищі освіти. Він закінчив Український фінансово-економічний інститут та Харківський національний університет. Працював в рідному місті в електромережах, управлінні Пенсійного фонду України та відділі соціального забезпечення».

За словами земляків, 29 грудня 2024 року рідні отримали страшну звістку: Руслан Малицький пропав безвісти поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району. Надія не покидала рідних героя… Але поранення, несумісне з життям, не дало шансу.

«7 серпня воїн повернувся „на щиті“ до батьківської домівки. Руслана знали як добру, спокійну людину, ніжного чоловіка, лагідного батька, надійного колегу. Руслан загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Поховали героя у місті Радомишль», — повідомили у громаді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Донеччині загинув воїн з Сумщини Олександр Сівак, в якого брат та батько — також захисники України.

