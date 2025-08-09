- 21:04 Не їжте це на ніч: продукти, які уповільнюють метаболізм
- 20:36 Понад пів року жевріла надія: у бою на Покровському напрямку загинув воїн з Житомирщини
- 20:25 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:08 Яблучна вишиванка: ця надзвичайно смачна страва буде окрасою святкового столу
- 19:54 Стрільцям — «Туз Кубків», Левам — «Туз Мечів», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 10 серпня
- 19:41 Ядерний шантаж путіна став його помилкою: експерт розповів, як росія може повторити долю СРСР
- 19:02 Милі «дрібнички»: стало відомо, що подарував один з найбагатших чоловіків планети дружині у медовий місяць
- 18:32 Без корони, але з вином: Меган Маркл будує власну імперію смаку
- 18:10 Електронні докази обвинувачення у справі Грановського сфальсифіковані: висновки дослідження, проведеного на замовлення прокурорів
- 17:54 Деякі українці отримають додаткові виплати: кому будуть доступні майже 20 тисяч грн до опалювального сезону
- 17:21 Лідер не Київ: де найдорожче житло на первинному ринку України
- 16:53 Принц Гаррі опинився в пастці: що трапилось
Понад пів року жевріла надія: у бою на Покровському напрямку загинув воїн з Житомирщини
Радомишльська громада провела в останню путь Руслана Малицького — земляка, мужнього воїна, який віддав життя за незалежність України. Йому навіки 43 роки, повідомляє міська рада:
«Руслан проходив строкову службу в лавах Збройних сил України на посаді пожежного. Мав дві вищі освіти. Він закінчив Український фінансово-економічний інститут та Харківський національний університет. Працював в рідному місті в електромережах, управлінні Пенсійного фонду України та відділі соціального забезпечення».
За словами земляків, 29 грудня 2024 року рідні отримали страшну звістку: Руслан Малицький пропав безвісти поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району. Надія не покидала рідних героя… Але поранення, несумісне з життям, не дало шансу.
«7 серпня воїн повернувся „на щиті“ до батьківської домівки. Руслана знали як добру, спокійну людину, ніжного чоловіка, лагідного батька, надійного колегу. Руслан загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Поховали героя у місті Радомишль», — повідомили у громаді.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Донеччині загинув воїн з Сумщини Олександр Сівак, в якого брат та батько — також захисники України.
25
Читайте також: «Хочу довести, що я щось можу. Можу тебе захистити»: після важкого поранення в бою за Покровськ не вижив 20-річний воїн зі Львівщини
Читайте нас у Facebook