Окупанти скинули авіабомбу на автовокзал у Запоріжжі: є поранені (фото, відео)

Російські окупанти щодня обстрілюють прифронтове Запоріжжя. Ввечері у неділю, 10 серпня, ворог вдарив КАБом по центральному автовокзалу обласного центру. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.



Вісім людей отримали поранення, одна людина у важкому стані.

«Вісім постраждалих, один з них — у важкому стані- такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога», — зазначив Федоров.

Рятувальна операція продовжується.

Керівник області також додав, що був ще другий удар КАБом. Ворог атакував клініку Запорізького медичного університету. Там обійшлося без постраждалих.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні росіяни завдали удару по залізничному вокзалу у Синельниковому на Дніпропетровщині.

