- 20:37 Сиротою залишився однорічний син: захисник з Вінниччини не вижив після важкого поранення
- 20:25 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:09 Омлет з кабачків, запечений у духовці: можна тим, хто у фазі схуднення
- 19:47 Як змусити кабачки плодоносити навіть у 40-градусну спеку
- 19:43 У рф закінчилися найкращі танки: залишилися лише 40-річної давності
- 19:29 Окупанти скинули авіабомбу на автовокзал у Запоріжжі: є поранені
- 19:17 Обережний оптимізм: очільниця американської розвідки щодо мирної угоди між росією та Україною
- 19:12 США припинять фінансування війни в Україні. Ми хочемо мирного врегулювання: що сказав Джей Ді Венс
- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
- 18:32 Трамп і путін можуть змусити українського президента прийняти невигідну для країни угоду, — американський дипломат
- 18:11 Аб'юзер та педофіл? Популярний український актор опинився у центрі скандалу
- 17:45 У середині серпня Всесвіт допоможе цим знакам зодіаку реалізувати найсміливіші плани
Окупанти скинули авіабомбу на автовокзал у Запоріжжі: є поранені (фото, відео)
Російські окупанти щодня обстрілюють прифронтове Запоріжжя. Ввечері у неділю, 10 серпня, ворог вдарив КАБом по центральному автовокзалу обласного центру. Внаслідок обстрілу постраждали люди.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вісім людей отримали поранення, одна людина у важкому стані.
«Вісім постраждалих, один з них — у важкому стані- такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога», — зазначив Федоров.
Рятувальна операція продовжується.
Керівник області також додав, що був ще другий удар КАБом. Ворог атакував клініку Запорізького медичного університету. Там обійшлося без постраждалих.
Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні росіяни завдали удару по залізничному вокзалу у Синельниковому на Дніпропетровщині.97
Читайте нас у Facebook
На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня