Російські терористи вночі атакували Харківщину та Дніпропетровщину: є вбиті та постраждалі
У ніч проти 9 серпня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами — під ударом, зокрема, знов перебували Харківщина та Дніпропетровщина.
За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом ворог застосував 47 ударних БпЛА різних типів, а також дві крилати ракети «Іскандер-К». Дрони атакували прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракети — місто Дніпро.
ППО знешкодила одну крилату ракету та 16 дронів-камікадзе. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.
Так, в Харківській області ударів зазнала Балаклія — ворог спрямував «Шахеди» на центральну частину міста. «Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках», — повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
На місці ворожої атаки одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, пожежу ліквідовано. Ранком біля будинку по вулиці Соборній 54 запрацює мобільний ЦНАП для прийому заяв на компенсацію за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення».
В іншому місті Харківщини, Чугуєві, російські БпЛА пошкодили багатоквартирний будинок в одному з мікрорайонів. За інформацією мера міста Галини Мінаєвої, двоє людей постраждали.
В ДСНС показали наслідки російських ударів по кількох районах Харківщини.
А в Дніпропетровській області, яку російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами, є жертви та поранені. Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що ранком 9 серпня після попередження про ракетну атаку вибухи пролунали в Дніпрі.
«Постраждали троє людей — 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Є руйнування на території підприємства. Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа», — зазначив він.
Тривали ворожі атаки й на Нікопольщину — удари завдавалися артилерією та ударними БпЛА. В Нікополі загибла 56-річна жінка — її тіло дістали з-під завалів будинку, який зруйнували артилерійські снаряди.
В місті частково зруйнований приватний будинок, ще 6 — пошкоджені. Понівечені 2 господарські споруди, лінія електропередач.
А в Межевській громаді Синельниківського району дрони-камікадзе пошкодили приватний та багатоквартирний будинки, в яких виникала пожежа.
В Запорізькій області, по якій протягом доби окупанти завдали 585 ударів, також є жертви. Так, в Запорізькому районі російський fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Автівка загорілася, двоє людей, які перебували в машині, загинули.
За інформацією керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова, війська рф завдали 7 авіаційних та 154 артилерійських ударів, застосували 415 БпЛА різної модифікації та здійснили 9 обстрілів з РСЗВ. Місцевим адміністраціям надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.
Нагадаємо, що напередодні росіяни вдарили «Шахедами» по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області.
