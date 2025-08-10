- 13:33 На пляжі в курортній Затоці вибухнула міна: є жертви
Залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині зруйновано внаслідок удару ворога (відео)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупанти атакували залізничну станцію у Синельниковому Дніпропетровської області, через що рух поїздів тимчасово призупинили. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
«Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область», — написав він у Facebook.
За його словами, всіх чергових працівників завчасно відведено, обійшлося без жертв.
Компанія «Укрзалізниця» повідомила про скасування низки потягів через бойові дії. Зокрема, відбулася зміна маршрутів курсування через станцію «Синельникове-1».
Так, тимчасово скасовуються поїзди:
6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
6272 Синельникове-1 — Самійлівка
6277 Самійлівка — Дніпро-Головний
6583 Синельникове-1 — Запоріжжя-2
6185 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
6104 Синельникове-1 — Чаплине
6148 Чаплине -Демурине
6143 Демурине — Чаплине
6141 Чаплине — Дніпро-Головний
7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
6533/6534 Запоріжжя-2 — Синельникове-1
6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2
6109 Демируне — Дніпро-Головний
6110 Дніпро-Головний — Чаплине
7401 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
У компанії наголосили, що поїзд № 7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1).
Також ворог обстріляв Суми. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.
«Сьогодні вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум. На щастя, ніхто не постраждав. Ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей», — йдеться у повідомленні.
Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що було влучання БпЛА в центральній частині міста по нежитловому приміщенню. Постраждалих немає.
Як писали «ФАКТИ», минулої ночі чотири області України постраждали внаслідок нічних ударів дронів ворога.68
