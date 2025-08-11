- 09:56 Частина пенсіонерів може позапланово одержати підвищені виплати: що потрібно знати
Терористи вночі завдали кілька сотень ударів по мирних населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей
Російські терористи не припиняють терор проти мирного населення України. За даними командування Повітряних сил, в ніч на 11 серпня противник атакував 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Вчора ввечері росіяни скинули бомби на Запоріжжя. Внаслідок ворожих атак по обласному центру 20 людей отримали поранення, повідомив керівник області Іван Федоров.
Загалом впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури.
Агресор також продовжував бити по Нікопольщині, застосовуючи БпЛА та артилерію. Від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади.
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, постраждав 52-річний чоловік. Побиті понад десяток приватних будинків, ще 2 — загорілися. Понівечені 4 господарські споруди, авто.
Росіяни скинули КАБ на Великомихайлівську громаду Синельниківського району та вдарили БПЛА по Межівській громаді.
Постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновані два магазини, понівечений ліцей.
На Херсонщині через російську агресію 4 людини загинули, ще 7 дістали поранення.
Цієї ночі росіяни атакували з дрона цивільну автівку неподалік села Крутий Яр. Внаслідок удару 34-річна жінка дістала вибухову травму, забої ноги та руки. Постраждала лікуватиметься амбулаторно, повідомили в Херсонській ОВА.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 691 удар дроном-камікадзе та 4 127 обстрілів позицій наших військ. На Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи.
Як повідомляли «ФАКТИ», вчора вдень росіяни завдали удару по залізничному вокзалу у Синельниковому на Дніпропетровщині.51
