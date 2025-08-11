Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод в росії: що відомо

Невідомі добрі дрони знов дісталися до території російської федерації — атакували місто Арзамас у Нижньогородській області рф.

Як стверджується, дрони завітали до Арзамаського приладобудівного заводу (АПЗ), який випускає прилади для авіаційної та космічної галузей.

За даними росЗМІ, атака почалася близько 3:55. У той момент у небі прогриміли «три хлопки й один потужний вибух». За словами очевидців, вони нарахували щонайменше 5 дронів, додавши, що БПЛА летіли дуже низько.

Згідно з публікацією ще одного каналу, у місті було від 4 до 7 вибухів. Незабаром у низці інших Telegram-каналів з'явилися відео, на яких, як стверджується, був один з прильотів по Арзамаському приладобудівному заводу.

Цікаво, що вранці на фото і відео було видно, що на об'єкті внаслідок атаки почалася пожежа. Але на пізніших знімках, пожежі вже немає.

Зазначимо, що Арзамаський приладобудівний завод — це підприємство, яке випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Низка каналів уточнюють, що цей завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну і медичну техніку.

Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок удару БПЛА в Арзамаському окрузі Нижньогородської області, повідомив губернатор Гліб Нікітін.

Другою метою дронів, ймовірно, стала промислова зона у Дзержинську, де розташовані військові підприємства, повідомляє ASTRA.

У російському міноборони повідомили, що за ніч збили 32 українських БПЛА.

Нагадаємо, напередодні українські безпілотники влаштували запальну ніч у Саратові. Там горів нафтопереробний завод.

