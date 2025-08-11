Ворожий терор на Донеччині: росіяни вбили двох жителів, ще 11 поранили

Російські окупаційні війська не припиняють обстріли населених пунктів Донецької області. За даними обласного главку поліції, 10 серпня росіяни здійснили 2 944 удари по лінії фронту та житловому сектору.

Через обстріли двоє людей загинули, ще 11 — зазнали поранень.

Під вогнем перебували Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Мирноград, селища Малотаранівка, Чернігівка, села Білокузьминівка, Ганнівка, Іванопілля, Староварварівка.

Руйнувань зазнали 50 цивільних об’єктів, з них 34 житлових будинки.

Зокрема, Дружківку росіяни обстріляли з РСЗВ «Смерч» — вбили цивільну людину, ще двох поранили. Пошкоджено 9 приватних осель, 2 автомобілі.

Одна людина загинула у Чернігівці Добропільської громади, яку ворог атакував FPV- дроном.

На Білозерське окупанти скерували 8 БпЛА «Герань-2» — поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено 9 багатоквартирних і 2 приватних будинки, три гаражі та три одиниці автотранспорту.

У Мирнограді внаслідок мінометного обстрілу травмовано двох людей.

Двоє поранених у Костянтинівці, яку росія накрила РСЗВ «Смерч», артилерією, дронами. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних і 1 приватний будинки, 2 торгових павільйони.

В Іванопіллі ворожий FPV-дрон травмував двох цивільних осіб, пошкоджено приватну оселю.

Російські ударні БпЛА пошкодили приватні будинки: у Білокузьминівці — 4, у Малотаранівці — 2.

Крім того, сьогодні близько опівночі війська рф вдарили по Святогірську чотирма БпЛА «Герань-2» — пошкоджено 12 житлових будинків.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора вдень росіяни скинули КАБи на автовокзал у Запоріжжі, поранено 20 людей. Також окупанти зруйнували залізничний вокзал у Сінельниковому на Дніпропетровщині.

