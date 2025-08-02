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- 10:02 У Слов'янську після нальоту дронів пошкоджено багатоповерхівки, готель та гуртожиток
У Слов'янську після нальоту дронів пошкоджено багатоповерхівки, готель та гуртожиток (фото, відео)
В останній день липня окупаційні війська вдень завдали удару по центру Краматорська Донецької області. А в ніч на 2 серпня Слов'янськ, який межує з Краматорськом, в черговий раз зазнав повітряної атаки з боку ворога. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Ранок, Словʼянськ! Субота, 2 серпня. Вночі стався черговий обстріл громади. БПЛА типу „шахед“. Центральна частина. Пошкоджено одну з візитівок міста — готель „Словʼянськ“», — написав він.
Також пошкоджень зазнали прилеглі багатоповерхівки і гуртожиток. Одна людина поранена.
Як повідомляли «ФАКТИ», ввечері 1 серпня росіяни вдарили по вокзалу у Сумах та по Київському району Харкова. У Харкові внаслідок удару постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей та п'ятимісячне немовля.91
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