41.37 / 41.92 47.58 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Слов'янську після нальоту дронів пошкоджено багатоповерхівки, готель та гуртожиток (фото, відео)

10:02 2 серпня 2025
У Слов&#39;янську пошкоджено готель, фото В. Лях

В останній день липня окупаційні війська вдень завдали удару по центру Краматорська Донецької області. А в ніч на 2 серпня Слов'янськ, який межує з Краматорськом, в черговий раз зазнав повітряної атаки з боку ворога. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Ранок, Словʼянськ! Субота, 2 серпня. Вночі стався черговий обстріл громади. БПЛА типу „шахед“. Центральна частина. Пошкоджено одну з візитівок міста — готель „Словʼянськ“», — написав він.

Також пошкоджень зазнали прилеглі багатоповерхівки і гуртожиток. Одна людина поранена.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», ввечері 1 серпня росіяни вдарили по вокзалу у Сумах та по Київському району Харкова. У Харкові внаслідок удару постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей та п'ятимісячне немовля.

РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня

Андрій Ісаєнко

«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни

Глотов, фото https://t.me/shot_shot/84905

Український актор з бази «Миротворця» помер у злиднях у Москві

Аркадій Дворкович

Бос світових шахів на зустрічі з Карповим потис руку вбивці українців: момент потрапив на відео

Наступний матеріал
Новини партнерів