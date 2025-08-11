Як відіпрати штори, щоб вони стали білосніжними: блогерка порадила три способи, які гарантовано працюють

Блогерка Марина Жукова, яка порадила три лайфхаки для прання кухонних рушників, розповіла, як відіпрати штори до білосніжності і продовжити їм життя.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, ці три прийоми працюють на 100%.

«Ви знали, що багато хто псує штори вже на третьому пранні? Потім дивуємося: тканина сіла, пожовкла або пахне, як старий підвал. Адже все просто. Ділюся своїми робочими хитрощами — перевірено роками!» — розповіла блогерка.

Лайфхак № 1 — Замість солі потрібно використовувати при пранні штор соду.

У таз із окропом помістити 2−3 столові ложки соди. Остудити, замочити штори на 30−40 хвилин. В результаті з жовтизною піде бруд з волокон. Плями варто потерти господарським милом.

Можна прати штори в машині. До капсули порошку додати 30 мл нашатирного спирту у відсік для порошку.

Встановити температуру 40° делікатний режим.

РЕКЛАМА

Лайфхак № 2 — Замість кондиціонера підійде гліцерин.

3 ст. л. гліцерину розчинити у гарячій воді, замочити штори. В результаті тканина м'яка, блискуча, форма тримається, колір не тьмяніє.

Лайфхак № 3 — Скотч допоможе, якщо на карнизі зламалася заглушка — маленька кулька зі скотчу врятує штори від падінь.

«На виході отримаєте м'які, свіжі, рівні штори без прасування», — стверджує Марина.

РЕКЛАМА

Раніше Марина Жукова також розповіла, як випрати велику ковдру.

116

Читайте нас у Facebook