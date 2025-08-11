- 15:24 Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф
- 14:55 Стильна красуня в окулярах: Ліза Галкіна зачарувала багатьох шанувальників Примадони
- 14:23 «Це не епоха війни»: в Індії прокоментували майбутні переговори Трампа і путіна
- 14:22 12 років незаконно користувалась землею: депутатку Житомирської облради підозрюють у масштабному шахрайстві
- 14:05 Експрацівниця ПФУ готувала ракетний удар по Запоріжжю: правоохоронці зірвали план росії
- 13:54 Чудова заміна морозиву: красуня з чарівним голосом Аліна порадила рецепт ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів
- 13:52 На якому каналі і коли дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 13:22 Кая Каллас терміново скликає зустріч міністрів: до чого тут Україна
- 12:56 Як відіпрати штори, щоб вони стали білосніжними: блогерка порадила три способи, які гарантовано працюють
- 12:50 Фіктивні хвороби та самоскалічення: в поліції повідомили про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації і служби
- 12:25 Через ризик для життя автівки їздять по дорогах міста на швидкості під сто кілометрів: як живуть мешканці Херсону
- 11:55 Настає ваш зоряний час: карти Таро назвали щасливчиків нового тижня
Як відіпрати штори, щоб вони стали білосніжними: блогерка порадила три способи, які гарантовано працюють
Блогерка Марина Жукова, яка порадила три лайфхаки для прання кухонних рушників, розповіла, як відіпрати штори до білосніжності і продовжити їм життя.
За її словами, ці три прийоми працюють на 100%.
«Ви знали, що багато хто псує штори вже на третьому пранні? Потім дивуємося: тканина сіла, пожовкла або пахне, як старий підвал. Адже все просто. Ділюся своїми робочими хитрощами — перевірено роками!» — розповіла блогерка.
Лайфхак № 1 — Замість солі потрібно використовувати при пранні штор соду.
У таз із окропом помістити 2−3 столові ложки соди. Остудити, замочити штори на 30−40 хвилин. В результаті з жовтизною піде бруд з волокон. Плями варто потерти господарським милом.
Можна прати штори в машині. До капсули порошку додати 30 мл нашатирного спирту у відсік для порошку.
Встановити температуру 40° делікатний режим.
Лайфхак № 2 — Замість кондиціонера підійде гліцерин.
3 ст. л. гліцерину розчинити у гарячій воді, замочити штори. В результаті тканина м'яка, блискуча, форма тримається, колір не тьмяніє.
Лайфхак № 3 — Скотч допоможе, якщо на карнизі зламалася заглушка — маленька кулька зі скотчу врятує штори від падінь.
«На виході отримаєте м'які, свіжі, рівні штори без прасування», — стверджує Марина.
Раніше Марина Жукова також розповіла, як випрати велику ковдру.116
Читайте нас у Facebook
На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня