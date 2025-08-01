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Саме час: блогерка Марина розповіла, як випрати велику ковдру, і чому це потрібно зробити зараз

18:56 1 серпня 2025
Велику ковдру краще прати руками, фото з відкритих джерел

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка нещодавно розповіла, як захистити будинок від настирливих комах, поділилася своїм досвідом прання великої ковдри.

Нині літо. За словами Марини, це той самий час, коли потрібно прати ковдри та подушки, щоб вони встигли висохнути.

Блогерка вважає, що навіть якщо ковдра поміщається у пральну машину, її краще прати та полоскати у ванній. Марина вважає, що в машинці відмивається тільки чохол, а наповнювач ні. Також може залишитися запах.

Перший етап — замочування. Для цього підійде таблетка для посудомийки (її розчинити у гарячій воді) й миючий засіб для посуду, краще FAIRY. Замочувати потрібно 30−40 хвилин. Під час замочування плями варто трохи потерти.

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Прати ковдру можна двома способами — використовуючи гель для прання або дитячий шампунь.

На думку Марини, найкраще прати у шампуні. Дитячий шампунь добре піниться, він м'який і добре виполіскується.

Коли ковдру випрано, її потрібно добре прополоскати. Сушити краще на вулиці (у кого є така можливість). Але для початку, щоб стекла вода, потрібно у ванну поставити драбину й розкласти на ній ковдру. Так і вода стече, і ковдра провітрюватиметься.

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Досушувати можна на балконі. Після цього варто обробити вже чисту та суху ковдру хлоргексидином. Так ковдра продезінфікується.

Раніше Марина Жукова розповіла, як відіпрати кухонні рушники до стану нових.

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