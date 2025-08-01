Саме час: блогерка Марина розповіла, як випрати велику ковдру, і чому це потрібно зробити зараз

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка нещодавно розповіла, як захистити будинок від настирливих комах, поділилася своїм досвідом прання великої ковдри.

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Нині літо. За словами Марини, це той самий час, коли потрібно прати ковдри та подушки, щоб вони встигли висохнути.

Блогерка вважає, що навіть якщо ковдра поміщається у пральну машину, її краще прати та полоскати у ванній. Марина вважає, що в машинці відмивається тільки чохол, а наповнювач ні. Також може залишитися запах.

Перший етап — замочування. Для цього підійде таблетка для посудомийки (її розчинити у гарячій воді) й миючий засіб для посуду, краще FAIRY. Замочувати потрібно 30−40 хвилин. Під час замочування плями варто трохи потерти.

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Прати ковдру можна двома способами — використовуючи гель для прання або дитячий шампунь.

На думку Марини, найкраще прати у шампуні. Дитячий шампунь добре піниться, він м'який і добре виполіскується.

Коли ковдру випрано, її потрібно добре прополоскати. Сушити краще на вулиці (у кого є така можливість). Але для початку, щоб стекла вода, потрібно у ванну поставити драбину й розкласти на ній ковдру. Так і вода стече, і ковдра провітрюватиметься.

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Досушувати можна на балконі. Після цього варто обробити вже чисту та суху ковдру хлоргексидином. Так ковдра продезінфікується.

Раніше Марина Жукова розповіла, як відіпрати кухонні рушники до стану нових.

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