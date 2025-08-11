Могли б мене вже давно зʼїсти: Монатік вразив відвертістю

Популярний артист Дмитро Монатік, який здивував потужним дуетом, чуттєво звернувся до коханої.

На своїй сторінці у соціальній мережі співак привітав з днем народження дружину Ірину. Нагадаємо, що минулого року вона втретє стала мамою. Дмитро виклав світлини Ірини та написав, що завдяки саме їй продовжує творити.

ВІДЕО ДНЯ

Дружина Дмитра Монатіка Ірина відзначила день народження. Фото із соцмережі

«Мої внутрішні таракани могли б мене вже давно зʼїсти…, — написав Монатік. — Я виявився для них занадто смачним. І тільки ти в курсі, як їх труїти, щоб ми могли далі летіти віршованим, теплим небом нічним».

Ніжним, глибоким поглядом здатна

забрати мене в солодке забуття.

І я не хочу ніколи вертатись у реальність.

Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя. РЕКЛАМА

«І я тебе кохаю безмежно», — відповіла на чуттєвий допис Дмитра Ірина.

— Вітаю з іменинницею! — відреагувала співачка Кола. — Класні ви.

— Ви прекрасні! — додала Наталя Могилевська. — Іра, хай щастить тобі в усьому.

РЕКЛАМА

Фото - скріншот

— Будьте неймовірно щасливі і даруйте нам всім на радість таких красивих діток, як у житті, так і у творчості, — привітали у мережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як українська співачка вразила мережу зізнанням «Я більше не твоя».

Фото із соцмережі

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook