Могли б мене вже давно зʼїсти: Монатік вразив відвертістю
Популярний артист Дмитро Монатік, який здивував потужним дуетом, чуттєво звернувся до коханої.
На своїй сторінці у соціальній мережі співак привітав з днем народження дружину Ірину. Нагадаємо, що минулого року вона втретє стала мамою. Дмитро виклав світлини Ірини та написав, що завдяки саме їй продовжує творити.
«Мої внутрішні таракани могли б мене вже давно зʼїсти…, — написав Монатік. — Я виявився для них занадто смачним. І тільки ти в курсі, як їх труїти, щоб ми могли далі летіти віршованим, теплим небом нічним».
Ніжним, глибоким поглядом здатна
забрати мене в солодке забуття.
І я не хочу ніколи вертатись у реальність.
Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.
«І я тебе кохаю безмежно», — відповіла на чуттєвий допис Дмитра Ірина.
— Вітаю з іменинницею! — відреагувала співачка Кола. — Класні ви.
— Ви прекрасні! — додала Наталя Могилевська. — Іра, хай щастить тобі в усьому.
— Будьте неймовірно щасливі і даруйте нам всім на радість таких красивих діток, як у житті, так і у творчості, — привітали у мережі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як українська співачка вразила мережу зізнанням «Я більше не твоя».
Фото із соцмережі66
