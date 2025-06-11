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Шоу-бізнес

Гламурні селюки: популярні артисти здивували дуетом

16:53 11 червня 2025
Дмитро Монатик та Олександра Зарицька

Популярні артисти Дмитро Монатік (MONATIK) та Олександра Зарицька (KAZKA), яка здивувала зовнішнім виглядом, об’єдналися заради нової спільної роботи. Пісня «Про тебе» та кліп на неї, на думку шанувальників, може стати офіційним хітом цього літа. Артисти вперше заспівали дуетом, а композиція увійде до четвертого сольного альбому Монатіка «Вічно танцююча людина».

«У цій композиції — магнетизм голосів, які тонко переплітаються у сповіді про найцінніше: близькість, пам’ять і ті миті, що залишаються з нами назавжди», — презентували роботу співаки.

Яскраве танцювальне відео знімалося на живописній локації під Києвом. Режисером кліпу став Руслан Махов, який створював кліпи для Наді Дорофєєвої та Роксолани. Хореограф — Дмитро Присташ. Шанувальники артистів у мережі відреагували на нову роботу, подякувавши артистам за підтримку морального духу.

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«Це офіційно пісня мого літа 2025», — написали у коментарях.

«Які гламурні селюки», — поділилися враженням.

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«Мені цього ранку трохи легше завдяки вам», — натякнули на постійні обстріли України з боку росії.

«У стилі Дмитра — дуже танцювально, легко і водночас глибоко!» — додали у дописах.

«Дякую за моральну розрядку», — привітали з премʼєрою.

«Який кліп, з перших секунд в мене мурахи, так вміє лише Діма, — подякували за роботу. — В цього кліпу такий вайб літа, хочеться бачити більше кліпів саме в таких локаціях, наші українські краєвиди».

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Нагадаємо, наприкінці 2024 року Дмитро Монатік став багатодітним батьком.

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