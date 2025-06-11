- 11.06 22:26 Незвичайні маршрути та поодинокі подорожі: головні туристичні тренди року
- 11.06 21:59 Секрет неймовірних сирників від гастроблогерки Марини Гармаш: будете точно у захваті
- 11.06 21:29 «Я була б роботом, якби сказала, що не відчуваю моментів гніву»: як Дженніфер Еністон пережила важке розлучення з Піттом
- 11.06 21:00 Як нарізати цибулю без сліз: допоможе науковий підхід
- 11.06 20:35 Добровольцем пішов захищати Україну: боєць з Кіровоградщини не пережив важких поранень, отриманих на Донеччині
- 11.06 20:08 Свіжість і користь: легкий салат до вечері за 5 хвилин
- 11.06 19:58 Не вдалося попрощатися, тіла немає: відома співачка про особисту втрату
- 11.06 19:44 Перший удар «Грому» стався? Стало відомо про можливе перше застосування української балістичної ракети
- 11.06 19:19 «Була суцільна рубка. З поля бою вийшли не всі»: полтавські журналісти чекають зниклого безвісти колегу Володимира Паршевлюка
- 11.06 19:02 На Харківщині росіяни атакували саперів, є жертва та поранені
- 11.06 18:56 Дівам — «Зірка» та гарні звістки, Рибам — «Колісниця» та домашні клопоти: Таро-прогноз на 12 червня
- 11.06 18:51 Секрети аграріїв: чим підживити огірки в червні, щоб отримати максимальний урожай
Гламурні селюки: популярні артисти здивували дуетом
Популярні артисти Дмитро Монатік (MONATIK) та Олександра Зарицька (KAZKA), яка здивувала зовнішнім виглядом, об’єдналися заради нової спільної роботи. Пісня «Про тебе» та кліп на неї, на думку шанувальників, може стати офіційним хітом цього літа. Артисти вперше заспівали дуетом, а композиція увійде до четвертого сольного альбому Монатіка «Вічно танцююча людина».
«У цій композиції — магнетизм голосів, які тонко переплітаються у сповіді про найцінніше: близькість, пам’ять і ті миті, що залишаються з нами назавжди», — презентували роботу співаки.
Яскраве танцювальне відео знімалося на живописній локації під Києвом. Режисером кліпу став Руслан Махов, який створював кліпи для Наді Дорофєєвої та Роксолани. Хореограф — Дмитро Присташ. Шанувальники артистів у мережі відреагували на нову роботу, подякувавши артистам за підтримку морального духу.
«Це офіційно пісня мого літа 2025», — написали у коментарях.
«Які гламурні селюки», — поділилися враженням.
«Мені цього ранку трохи легше завдяки вам», — натякнули на постійні обстріли України з боку росії.
«У стилі Дмитра — дуже танцювально, легко і водночас глибоко!» — додали у дописах.
«Дякую за моральну розрядку», — привітали з премʼєрою.
«Який кліп, з перших секунд в мене мурахи, так вміє лише Діма, — подякували за роботу. — В цього кліпу такий вайб літа, хочеться бачити більше кліпів саме в таких локаціях, наші українські краєвиди».
Нагадаємо, наприкінці 2024 року Дмитро Монатік став багатодітним батьком.706
Читайте нас у Facebook