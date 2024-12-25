Відомий український співак став багатодітним батьком

Відомий український співак Дмитро Монатік, який нещодавно випадково видав «таємницю» статі своєї третьої дитини, повідомив у Instagram, що знову став батьком.

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Співак вітав шанувальників із Святвечором та Різдвом та опублікував фото, на якому з'явився з дружиною Іриною та синами. Виявилося, що родина Монатіка святкує свята у новому складі. Дружина Ірина народила артисту третього сина.

Новонародженого малюка помітно лише зі спини.

«Всіх вітаємо з прийдешніми святами. Дякую кожному, хто з нами! Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати та мами. Нехай тиша панує небесами, а нелюди проходять сторонами. Нехай відкриються нарешті добрі ворота, а наші міста засяють жовто-блакитними квітами! Низький уклін усім, хто нас захищає. Неймовірно дякуємо! Вітаємо!» — привітав він шанувальників.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Дмитро Монатік чуттєво привітав свою дружину Ірину у її день народження. На своїй сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав вірш, присвячений коханій. Шанувальники артиста високо оцінили його зізнання.

Також нещодавно Монатік розповів, скільки грошей заробив на гастролях та випустив нову пісню та кліп. Композиція «Не мине» увійшла до четвертого сольного альбому «Вічно танцююча людина». Кліп на неї зняв відомий режисер Костянтин Гордієнко.

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