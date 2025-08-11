В житті більше не повернусь: популярна акторка поділилася досвідом

41.12 / 41.65 47.96 / 48.60
Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка раніше шокувала зізнанням, поділилася досвідом свого перебування у США. Відомо, що зараз Ксенія разом з сином Платоном знаходяться у Нью-Йорку.

На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія викладає фото та відео з подорожі та ділиться враженнями. Мішина разом з сином вивчає місцеву кухню, відвідує визначні місця та популярні магазини.

Ксенія Мішина із сином подорожують по США. Фото із соцмережі

«Я не знаю як тут жити, але для туриста — це точно дофамінова пастка», — написала Ксенія.

Акторка та її син Платон вивчають місцеву кухню. Фото із соцмережі

Підписники відреагували на зізнання Мішиної та поділилися своїм досвідом.

— Складно жити спочатку, дуже, особливо починаючи усе з нуля з сином, але згодом знаходиш плюси, стараєшся помічати чистоту та усе прекрасне — ніби легше, — поділилися враженням. — Найголовніше — це мова і ціль. Без цього капець.

Фото - скріншот

— Ми прожили в Нью-Йорку півтора роки, був на реабілітації, в житті більше не повернуся! — написали про досвід. — Але на тиждень туристом можно приїхати, щоб подивитися, що дитячі мрії ліпше залишити мріями!

Фото - скріншот

— Так, в США дофамін шкалить і ніс догори, ніби побував на самому піку счастья, ніби кожен день знімаєшся в кіно, — додали у коментарях.

Нагадаємо, у минулому році Ксенія вже бувала у Нью-Йорку, де давала майстер-класи з акторства.

Фото із соцмережі

