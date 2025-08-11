- 19:54 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:42 Йтиметься про територію: Рютте спрогнозував наслідки переговорів путіна і Трампа 15 серпня
- 19:19 В житті більше не повернусь: популярна акторка поділилася досвідом
- 18:52 Тельцям не варто піддаватися на провокації, а Водоліям варто шукати нестандартні рішення: гороскоп на завтра, 12 серпня, для всіх знаків Зодіаку
- 18:25 Контроль, що не спрацював: Укренерго, НКРЕКП і наглядові ради опинились у центрі скандалу з фіктивною енергією
- 18:22 «Ми сподівалися на жорсткі санкції проти путіна. Тепер відбувається прямо протилежне»: ЗМІ про розчарування у майбутній мирній угоді
- 18:04 Могли б мене вже давно зʼїсти: Монатік вразив відвертістю
- 17:47 Штурмували кордон зі Словаччиною: прикордонники затримали 19 ухилянтів, які намагались втекти з України
- 17:46 «Найкраща у світі людина»: на фронті загинув відомий художник і захисник України
- 17:24 Заява принца Вільяма довела Меган Маркл до сліз: що трапилося
- 16:53 Просто розвал! Джамала та Віра Брежнєва вразили своїми образами
- 16:23 Зустріч Трампа та путіна на Алясці несе серйозні ризики для України
Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка раніше шокувала зізнанням, поділилася досвідом свого перебування у США. Відомо, що зараз Ксенія разом з сином Платоном знаходяться у Нью-Йорку.
На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія викладає фото та відео з подорожі та ділиться враженнями. Мішина разом з сином вивчає місцеву кухню, відвідує визначні місця та популярні магазини.
«Я не знаю як тут жити, але для туриста — це точно дофамінова пастка», — написала Ксенія.
Підписники відреагували на зізнання Мішиної та поділилися своїм досвідом.
— Складно жити спочатку, дуже, особливо починаючи усе з нуля з сином, але згодом знаходиш плюси, стараєшся помічати чистоту та усе прекрасне — ніби легше, — поділилися враженням. — Найголовніше — це мова і ціль. Без цього капець.
— Ми прожили в Нью-Йорку півтора роки, був на реабілітації, в житті більше не повернуся! — написали про досвід. — Але на тиждень туристом можно приїхати, щоб подивитися, що дитячі мрії ліпше залишити мріями!
— Так, в США дофамін шкалить і ніс догори, ніби побував на самому піку счастья, ніби кожен день знімаєшся в кіно, — додали у коментарях.
Нагадаємо, у минулому році Ксенія вже бувала у Нью-Йорку, де давала майстер-класи з акторства.
Фото із соцмережі113
