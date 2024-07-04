«Мрії збуваються»: Ксенія Мішина впала на коліна перед Томом Крузом

Популярна акторка Ксенія Мішина разом з сином Платоном подорожує по Америці. Про свої враження Ксенія пише на сторінці у соціальній мережі, викладаючи фото та відео нових місць. Після Нью-Йорку Ксенія з сином та подругою-акторкою Світланою Косолаповою поїхали до Лос-Анджелесу, пройшлися алеєю зірок та завітали у Голлівуд.

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«Мрії повинні збуватись, — написала Ксенія, виклавши відео з машини, де видно відомий напис «Голлівуд».

Ксенія подорожує Сполученими Штатами разом з сином Платоном

За словами акторки вони багато гуляли по городу та завітали до найбільш відомих локацій.

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«Я в Голлівуді на алеї зірок, — доповіла Мішина. — Зараз буду її вивчати».

Акторка додала, що, здається, пора відкрити і її зірку. А от побачивши зірку Тома Круза, Мішина впала перед нею на коліна.

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«Я так давно пре це мріяла!» — сказала Ксенія.

Ксенія біля зірки Тома Круза

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Подорож до самого напису «Голлівуд» на пагорбах виявилась не простою, але, добравшись до місця, Ксенія відвела душу різноманітними світлинами.

Мішина біля знаменитого напису “Голлівуд”

«Знаю, що ви любите подорожувати зі мною», — написала акторка та пообіцяла багато нових світлин.

Нещодавно Ксенія показувала, як відсвяткувала свій день народження.

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