«Мрії збуваються»: Ксенія Мішина впала на коліна перед Томом Крузом
Популярна акторка Ксенія Мішина разом з сином Платоном подорожує по Америці. Про свої враження Ксенія пише на сторінці у соціальній мережі, викладаючи фото та відео нових місць. Після Нью-Йорку Ксенія з сином та подругою-акторкою Світланою Косолаповою поїхали до Лос-Анджелесу, пройшлися алеєю зірок та завітали у Голлівуд.
«Мрії повинні збуватись, — написала Ксенія, виклавши відео з машини, де видно відомий напис «Голлівуд».
За словами акторки вони багато гуляли по городу та завітали до найбільш відомих локацій.
«Я в Голлівуді на алеї зірок, — доповіла Мішина. — Зараз буду її вивчати».
Акторка додала, що, здається, пора відкрити і її зірку. А от побачивши зірку Тома Круза, Мішина впала перед нею на коліна.
«Я так давно пре це мріяла!» — сказала Ксенія.
Подорож до самого напису «Голлівуд» на пагорбах виявилась не простою, але, добравшись до місця, Ксенія відвела душу різноманітними світлинами.
«Знаю, що ви любите подорожувати зі мною», — написала акторка та пообіцяла багато нових світлин.
Нещодавно Ксенія показувала, як відсвяткувала свій день народження.259
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