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Все погано — це нормально: Ксенія Мішина шокувала зізнанням
Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка нещодавно відсвяткувала день народження, відверто розповіла про свій стан. Відомо, що зараз акторка знаходиться у подорожі за кордоном і на сторінці у соціальній мережі викладає світлини з моря та мотиваційні поради своїм підписникам. Відомо, що вже декілька років акторка дотримується здорового способу життя та дуже слідкує за своїм здоровʼям. Ксенія відповіла на запитання, що вона робить у дні, коли здається, що все погано.
«Наше тіло влаштовано таким чином, що ми не можемо не реагувати, — написала Мішина. - Все погано — це нормально. Головне бачити все „зі сторони“ і вчасно вміти перемикати себе».
Акторка зізналася, що навчилася не привʼязуватися до людей, але визнала, що ми всі — єдине ціле.
«Ми єдине ціле, — висловилася Ксенія. — Це доведено не лише любовʼю, а й фізикою: енергія одного впливає на іншого. Але водночас кожен із нас самотній. Це парадокс, у якому й ховається глибина».
Мішина, відома своїм послідовним вивченням правильного харчування, зізналася, що періодично голодує.
«Голодую стабільно раз на тиждень, — повідомила акторка. - І головне, щоб це був один і той же день. Таким чином організм звикає та не сприймає цей день як стрес). Пʼю тільки воду та травʼяні чаї».
Раніше акторка зізнавалася, що пережила сильне вигорання.485
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