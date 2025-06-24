Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка нещодавно відсвяткувала день народження, відверто розповіла про свій стан. Відомо, що зараз акторка знаходиться у подорожі за кордоном і на сторінці у соціальній мережі викладає світлини з моря та мотиваційні поради своїм підписникам. Відомо, що вже декілька років акторка дотримується здорового способу життя та дуже слідкує за своїм здоровʼям. Ксенія відповіла на запитання, що вона робить у дні, коли здається, що все погано.

ВІДЕО ДНЯ

«Наше тіло влаштовано таким чином, що ми не можемо не реагувати, — написала Мішина. - Все погано — це нормально. Головне бачити все „зі сторони“ і вчасно вміти перемикати себе».

Акторка зізналася, що навчилася не привʼязуватися до людей, але визнала, що ми всі — єдине ціле.

РЕКЛАМА

«Ми єдине ціле, — висловилася Ксенія. — Це доведено не лише любовʼю, а й фізикою: енергія одного впливає на іншого. Але водночас кожен із нас самотній. Це парадокс, у якому й ховається глибина».

Мішина, відома своїм послідовним вивченням правильного харчування, зізналася, що періодично голодує.

РЕКЛАМА

«Голодую стабільно раз на тиждень, — повідомила акторка. - І головне, щоб це був один і той же день. Таким чином організм звикає та не сприймає цей день як стрес). Пʼю тільки воду та травʼяні чаї».

Раніше акторка зізнавалася, що пережила сильне вигорання.

РЕКЛАМА

485

Читайте нас у Facebook