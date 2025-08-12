Український бізнес бере кредити на виробництво дронів і не тільки

За даними НБУ, в Україні зростає кількість виданих кредитів, і їх кількість лише збільшуватиметься. Загалом за перше півріччя 2025 року кількість комерційних кредитів, виданих малому та середньому бізнесу, зросла на 5%.

Такі дані «ФАКТАМ» надала Оксана Шульга, директорка департаменту малого та середнього бізнесу банку «Глобус». За її словами, таке зростання стало можливим завдяки системному впровадженню спільних програм між виробниками/постачальниками основних засобів для ведення бізнесу та комерційними банками.

Так, формула успішного розвитку кредитування досить проста: надання кредиту має враховувати інтереси всіх учасників «ланцюжка» — виробників/дилерів, банків і, головне, позичальників. Завдяки спільним програмам ставки за кредитами в середньому на 1−2% річних нижчі за середньоринкові та становлять 17−18%, що в окремих випадках є гарною альтернативою державним програмам.

З початку року суттєво зросла потреба у виробничому обладнанні для невеликих підприємств, яке може використовуватися за подвійним призначенням (наприклад, для виготовлення запчастин для потреб ЗСУ, або елементів РЕБ-засобів, БпЛА, станцій управління безпілотними системами тощо).

- Малий та середній бізнес адаптується до воєнних умов. І цілком логічно, що виникає попит на якісне та спеціалізоване обладнання. Основна перевага саме невеликих підприємств — у їхній більшій гнучкості та здатності швидко приймати рішення щодо потреби в кредитуванні, — зазначила банкірка.

Загалом 35% взятих бізнесом кредитів припадають на автотранспорт, 30% — на виробниче обладнання, 20% — на сільськогосподарську техніку та 15% на обладнання для сфери послуг.

Оксана Шульга звернула увагу, що більшість кредитів для МСБ за партнерськими програмами (а це близько 80%) надаються на суму до 3 млн грн і терміном до 5 років. При цьому середня сума кредиту становить 1,3 млн грн. На її думку, надзвичайно важливим є той факт, що понад 90% таких кредитів виплачуються достроково.

За її словами, понад 70% кредитів за партнерськими програмами, виданих у другій половині 2022 року терміном на 3 роки, вже повністю погашені.

За даними Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», на 1 липня 2025 року обсяг кредитного портфеля малого та середнього бізнесу (МСБ) досяг 616,6 млрд грн.

Найбільша частка припадає на кредити, видані середнім підприємствам — 47% (290,7 млрд грн). Мікробізнес залучив 38% (234,4 млрд грн), а малі компанії — 15% (91,5 млрд грн).

Водночас 75% портфеля номіновано в гривні, що підтверджує поступове зміцнення позицій національної валюти у фінансуванні бізнесу. При цьому майже половина кредитів (48%) видані на термін до 1 року.

Оксана Шульга прогнозує, що в разі зниження облікової ставки НБУ до 14−14,5% кредити стануть ще дешевшими. Водночас розміщувати гроші на депозиті краще зараз, щоб отримати за ними підвищені відсотки.

