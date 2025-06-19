Як стверджує НБУ, в Україні поступово зростає обсяг виданих кредитів. Зокрема, за січень-березень гривневих кредитів було видано на 9,5% більше, ніж за той же період 2024-го. А вже у другому півріччі поточного року їх може стати ще більше, оскільки ставки за позиками можуть знизитися на 1−1,5% до 17−18% річних.

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Такий прогноз дав голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов. За його словами, це можливо за сприятливих економічних умов у другому півріччі, до яких він відніс насамперед зниження інфляції.

Банкір вважає, що в умовах економічного розвитку та зниження інфляції до 9% у

річному обчисленні, Національний банк України може переглянути монетарну

стратегію: не виключено, що до кінця року регулятор знизить облікову ставку, ставку по

тримісячним депозитним сертифікатам та інші монетарні інструменти на 1−1,5%.

«Зниження облікової ставки до 14−14,5% дозволить банкам активніше розвивати

різноманітні кредитні програми — насамперед кредити для малого та середнього

бізнесу, іпотеку та автокредити, адже вартість залучених коштів під кредитні програми знизиться. Водночас ми не виключаємо, що зниження ставки за тримісячними депозитними сертифікатами прибутковість більшості депозитних програм вплине на прибутковість гривневих депозитів: ставки можуть знизитися в середньому на 1−1,5% «, — прогнозує банкір.

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За сприятливих економічних умов у другому півріччі ставки по

автокредитам, кредитам для малого та середнього бізнесу, а також за іпотекою можуть

повернутися до рівня 2024 року: очікується їхнє зниження в середньому на 1% до 17−18%

річних.

Іншими словами, вигідно вносити гроші на банківський депозит зараз, до зниження

облікової ставки НБУ, що дозволить отримати максимальні процентні ставки за

вкладах, а брати кредити у другому півріччі, після зниження ставок за позиками.

Як писали «ФАКТИ», в Україні склалися найменші ставки по іпотечним кредитам за останні 15 років.

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