Знавці східної філософії склали прогноз для всіх знаків Зодіаку на поточний тиждень з 11 по 17 серпня.

Щодо сьогоднішнього дня, то вівторок, 12 серпня, — 16-й місячний день. Він вважається днем гармонії та рівноваги. Сьогодні — сприятливий час для завершення раніше розпочатих справ, проте старт нових проєктів краще відкласти на інший час. Також цей час підходить для творчих занять або духовнимх практик. Не рекомендується підписувати важливі документи, сваритись та переїжджати. Про те, на що слід звертати увагу всім представникам зодіакального кола сьогодні, пише slovofraza.com.

Овен

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Овнів рекомендує знаку бути наполегливими у відстоюванні своєї точки зору, але водночас уникати ухвалення необдуманих рішень. Хоча сьогодні можливі ситуації, коли Овнам доведеться діяти дуже швидко. На роботі у знака може з'явитись шанс проявити себе — від того, чи вдасться ним скористатися, залежатиме подальший розвиток подій. Можливо, на Овнів також чекають приємні новини, пов'язані з фінансами, або несподіваний дохід.

Телець

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Тельців радить знаку не боятися озвучувати свої пропозиції та нестандартні рішення. Сьогодні перед знаком можуть відкритися нові обрії у фінансовій сфері. Однак, перш ніж прийняти пропозицію, зірки рекомендують Тельцям все добре обміркувати. Угоди, укладені сьогодні, обіцяють стати вигідними. День також сприяє вдалим покупкам.

Близнюки

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Близнюків обіцяє знаку багато зустрічей та спілкування. У професійній сфері знак має шанс показати своє лідерство, що відзначить керівництво. У той же час зірки рекомендують Близнюкам аналізувати інформацію, що надходить, адже не все сказане або прочитане буде достовірним. А в особистому житті знака можливі приємні сюрпризи, які піднімуть настрій.

Рак

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Раків радять знаку виявляти гнучкість та адаптивність, а також не боятися змінювати плани. Переглянути пріоритери Раків може змусити важливе повідомлення чи пропозиція. Незважаючи на те, що на роботі у знака можливі труднощі, Раки зможуть їх подолати завдяки чудовій інтуїції. Сьогодні у знака очікується емоційний день, тож зірки радять Ракам бути м'якшими у відносинах із близькими людьми.

Лев

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Левів не виключає, що знаку сьогодні вдасться серйозно просунутися у професійних чи особистих проєктах. Зірки радять Левам в цей день, який принесе знаку багато енергії та бажання діяти, використати свій авторитет, щоб об'єднати людей навколо своєї ідеї. Не виключено, що Левам надійде цікава та перспективна ділова пропозиція.

Діва

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Дів рекомендує знаку бути готовим до зміни планів і виявляти особливу увагу до деталей. Обережність буде необхідна у діловій сфері — як у фінансових питаннях, так і під час підписання документів. В особистому житті у Дів все розвиватиметься гармонійно, якщо знак не буде надто вимогливим до партнера і стримає критику.

Терези

Гроскоп на 12 серпня 2025 року для Терезів рекомендує знаку проявити ініціативу у справах, які давно відкладалися. А також дипломатичність, яка знадобиться на роботі для виконання завдань, у тому числі й несподіваних. В особистій сфері Терезів можливі визнання або відверті розмови. Не виключено, що знаку доведеться викласти певну суму, проте витрати будуть пов'язані з чимось приємним.

Скорпіон

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Скорпіонів не виключає, що новини, які принесе сьогоднішній день, стануть причиною перегляду звичного перебігу справ. У тому числі й в особистій сфері, в якій можливі несподівані повороти, що можуть стати початком нових етапів. Зірки радять Скорпіонам сьогодні довіряти тим, хто вже довів свою надійність, та уникати зайвої підозрілості.

Стрілець

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Стрільців обіцяє знаку день, наповнений подіями та зустрічами. Стрільці, які виявлять наполегливість, зможуть серйозно просунутися у важливих проєктах на роботі. Сьогоднішній день — слушний час для отримання нових знань та планування подорожей. Особисті стосунки будуть наповнені теплом та розумінням, особливо якщо ви виявите увагу і приділите більше часу своїм близьким.

Козеріг

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Козерогів попереджає, що робочий день буде надзвичайно насичений — від знака вимагатиметься вміння концентруватися на головному та зібраність. Саме від цих якостей буде залежати успішність проєктів. Ймовірно, що знак отримає приємні новини, пов'язані з фінансами. В особистому житті можливі моменти, які допоможуть зміцнити довіру у стосунках.

Водолій

Гороскоп на 12 серпня 2025 року для Водоліїв називає сьогоднішній день часом, сприятливим для спілкування, пошуку нових ідей та налагодження корисних контактів. Нестандартне рішення, запропоноване Водолієм на роботі, має шанс на успіх та хорошу оцінку керівництва. Зірки радять знаку сьогодні особливо уважним бути до деталей, щоб не припуститися прикрої помилки. В особистому житті можливі несподівані приємні моменти, пов'язані з друзями чи родиною.

Риби

Гороскоп на 12 серпня 2025 для Риб радить прислухатися до інтуїції — вона допоможе знаку проявити себе в справах, де важлива емоційна чуйність. У професійній сфері ймовірні цікаві проекти, де Риби зможуть розкрити свій потенціал. Також сьогодні можливі несподівані зустрічі чи дзвінки, які вплинуть на настрій Риб.

