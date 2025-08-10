Відома астрологиня Людмила Булгакова вважає, що серпень для багатьох стане справжнім випробуванням на витримку та вірність своїм ідеям.

Такий прогноз підтверджують і знавці східної астрології, які попереджають, що космічні енергії з 11 до 17 серпня будуть особливо активними. Але згідно з їхніми прогнозами, це час не лише випробувань, а й унікальних можливостей. Правильно розпізнавши знаки долі, можна вибрати найбільш правильне рішення, йдеться у гороскопі для сайту slovofraza.

Щур

Представники року Щури можуть перебувати у процесі внутрішнього пошуку. Можливе розчарування та сумніви про те, куди рухатися далі. Успіх буде прихильний до тих, хто не зупиниться і продовжить діяти. Астрологи рекомендують покладатися на логіку та факти. Цей період здатний принести важливі зміни та буде кроком до мети.

Бик

Бикам варто навчитися м'якше реагувати на зовнішні обставини та зберігати внутрішню рівновагу. Важливо виявити міцність, уникати спонтанних рішень з непередбачуваними наслідками. Особливо важливо прислухатися до здорового глузду, а не до емоцій. Діючи обдумано, можна уникнути помилок та використовувати тиждень для зміцнення позицій.

Тигр

Тиграм варто попрацювати над собою, щоб зберігати позитив навіть у непростих обставинах. Потік негативних подій чи новин стане перевіркою їх на стресостійкість. Багатьом представникам цього знака доведеться зважитися на внутрішні зміни, зміну звичних орієнтирів або перегляд планів. Зміни, які відбудуться зараз, можуть стати фундаментом для майбутніх досягнень.

Кролик

Кроликам вдасться звільнитися від вантажу заздрості, злості та будь-якої негативної енергії. Зараз саме час дати собі відпочинок — звільнитися від повсякденних турбот та зобов'язань. Важливо не планувати далекі поїздки, щоб не витрачати сили на зайві хвилювання та непередбачувані обставини. На думку астрологів, період емоційної втоми скоро зміниться припливом зусиль та ясності. Варто старанно дослухатися до свого внутрішнього голосу.

Дракон

Дракони мають дуже насичений тиждень. Хоча нових складних ситуацій, швидше за все, не побільшає, але старі проблеми не зникнуть самі собою, важливо не відпускати контроль. Варто дотримуватись правил і не йти на необдумані ризики. Виявлена ініціатива допоможе досягти успіхів у професійній сфері. Цей тиждень подарує шанс зміцнити позиції та підготуватися до майбутніх важливих кроків.

Змія

Зміям складно налагодити нові відносини, а спроби завести нові знайомства можуть не увінчатися швидким успіхом. Зараз варто тимчасово більше покладатися на раціональний підхід, аніж інтуїцію. Важливо не втрачати надію та продовжувати рухатися вперед, навіть якщо це здається дуже складним.

Кінь

Коням важливо зберігати активність і прагнути виконувати якнайбільше справ, не дозволяючи ліні чи втомі взяти гору. У цей період багато представників цього знака по-іншому поглянуть на світ. Їхні думки матимуть сильний вплив на навколишню реальність, тому важливо спрямовувати їх у позитивне русло. Це час змін і внутрішнього зростання, який обов'язково принесе плоди.

Коза

Козам важливо не відволікатися на чужі поради, особливо якщо вони походять від малознайомих людей, яким важко довіряти. Краще уважно прислухатися до свого внутрішнього голосу та здорового глузду — саме вони підкажуть правильний шлях. Важливо раціонально витрачати свої сили, можна дозволити собі трохи більше відпочинку та відновлення. Такий баланс допоможе зберегти енергію та душевну рівновагу.

Мавпа

Мавпам потрібно мобілізувати сили, переступити через внутрішні сумніви та виконати якнайбільше актуальних та невідкладних завдань. Це також чудовий час для відпочинку та відпусток, коли можна перезарядитися та надихнутися новими враженнями.

Півень

Ті, хто народився у рік Півня, почуватимуться добре, керуючись здоровим глуздом і зважаючи на важливі сигнали навколо. Важливо навчитися відпускати егоїзм та виявляти більше відповідальності. Цей час сприятливий для зміцнення відносин з близькими та рідними людьми. Тиждень може стати дуже продуктивним і насиченим позитивними подіями, які надовго залишаться в пам'яті.

Собака

Тиждень у людей, народжених у рік Собаки, буде стабільним і рівним, що дозволить з упевненістю вирішувати навіть найскладніші завдання. Особливих труднощів не очікується. Це дуже важливий час для тих, хто прагне серйозних життєвих змін, зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі.

Свиня

Люди, народжені у рік Свині можуть переосмислити багато життєвих аспектів. У разі виникнення непередбачених обставин, які можуть порушити продумані плани, потрібно мати резервний план і бути готовим до несподіванок. Рекомендується проводити більше часу на свіжому повітрі, активно займатися повсякденними обов'язками та не піддаватися лінощам.

Про те, яким знакам китайського гороскопу зірки обіцяють потужний прорив найближчим часом, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

