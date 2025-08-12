Прорив на Добропілля: DeepState фіксує просування ворога, в ЗСУ заспокоюють

На тлі ворожого терору Донеччини в інформпросторі ширяться тривожні повідомлення про активізацію російських військ у районі Добропілля. Аналітики DeepState повідомляють про поступове просування російських військ, тоді як пресслужба Об'єднаного стратегічного угруповання військ «Дніпро» закликає не плутати інфільтрацію з повноцінним контролем над територією.

ВІДЕО ДНЯ

Просування ворога і загроза трасі Добропілля — Краматорськ

За даними DeepState, російські війська змогли просунутися в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, використовуючи перевагу в чисельності піхоти. Там вони здійснюють накопичення сил для подальшого наступу. Також зафіксовано проникнення в село Веселе — «за останню добу в даному селі було зафіксовано вже близько двох десятків виродків», — зазначають аналітики. Вони зазначають, що початок шляху на Добропілля та логістики у противника відбувся з вогневого контролю дронами. Наразі ворог знайшов місця, щоб прокласти цей шлях фізично. Наразі вони пробують повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти

DeepState також повідомляє про спроби ворога закріпитися на місцевості та обійти інженерно-фортифікаційні споруди: «Найгірше те, що ми їх звідти х*й виб'ємо, якщо вони їх займуть», — аналітики цитують військових, які обороняють район.

Аналітики також фіксують просування ворога в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, зокрема в районах Нововодяного та Петрівки. Ворог, за словами DeepState, «прощупав слабкі місця для подальшого руху» і активно ними користується.

РЕКЛАМА

«Обстановка складається доволі хаотично… деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як „контрольовану“, в якій „всіх убили, всіх зупинили“», — йдеться в аналітичному звіті.

Позиція ОСУВ «Дніпро»: ситуація складна, але контрольована

У відповідь пресслужба ОСУВ «Дніпро» заявила, що ворог використовує чисельну перевагу та змінює тактику, намагаючись просочитися малими групами повз першу лінію оборони. Проте це не означає контроль над територією:

«Інфільтрація таких груп… не є „взяттям під контроль території“. Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації», — йдеться в офіційному коментарі.

РЕКЛАМА

ОСУВ також наголошує, що українські війська «прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається».

Військовий оглядач Богдан Мирошников ситуацію з проривом на Добропілля прокоментував в соцмережі так: «Справа в тому, що окупанти поступово виходять на пік можливостей + перекидають частину угрупування з Сумщини на інші напрямки (переважно саме Покровсько-Добропільський). Тому те, що здається суттєвим проривом за кілька днів, назрівало давно, коли ворог ще захопив Коптєве та просувався у районі Новоекономічного. Тоді були створені передумови, а зараз пішли прориви.

Ми зі свого боку ділянку суттєво посилили, але через перехідний період між передачею обовʼязків від ОТУ на корпуси та нарізання ділянок корпусам, виник новий хаос в управлінні".

Раніше повідомляли про те, що Володимир Зеленський заявив про підготовку росіянами наступальних дій.

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook