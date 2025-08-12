41.12 / 41.63 47.85 / 48.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Українські дрони вдарили по заводу у Ставрополі (відео)

9:06 12 серпня 2025
Дрони-камікадзе атакували російський завод «Монокристал». Фото Exilenova+

У російському Ставрополі, де нещодавно українські дрони атакували завод «Сигнал», у ніч на 12 серпня знову роздавалися вибухи.

У російському міноборони відзвітували про «перехоплення та знищення» 25 українських БПЛА: 22 — над територією Ростовської області та 3 — над територією Ставропольського краю. Місцева влада Ставрополя заявляла про «вибите скло в одному із соціальних об'єктів».

Тим часом у мережі з'явились відео, зняті місцевими жителями.

РЕКЛАМА

А осинтери каналу Exilenova+ припускають, що у Ставрополі атакували місцевий завод «Монокристал» — один з основних світових виробників штучного корунду (синтетичного сапфіру) для оптоелектронної промисловості.

Ударні дрони атакували підприємство у Ставрполі. Фото Exilenova+

Корунд — ключовий матеріал для оптоелектроніки, широко використовується у світлодіодах, дисплеях та електроніці. Він використовується і у військовій сфері для захисту оптики, датчиків та екранів, застосовується у прицілах, тепловізорах, лазерних системах, головках самонаведення ракет, обтічниках камер БпЛА.

РЕКЛАМА

А вранці 12 серпня про небезпеку атаки БпЛА попереджали в Оренбурзькій області, де тимчасово обмежили прийом та випуск літаків в аеропорту обласного центру.

Напередодні в цьому регіоні атакували, як стверджують джерела, єдиний у росії завод з виробництва гелію для ракет.

Фото - скріншот

Канал «Кримський вітер» пише, що удару було завдано дрнами ГУР і що річна потужність заводу становить переробку близько 15 млрд куб. м природного газу.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що напередодні українські дрони атакували Арзамасський приладобудівний завод у росії.

Фото Exilenova+

75

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Люди, фото https://ua.freepik.com/

Настає ваш зоряний час: карти Таро назвали щасливчиків нового тижня

Картопля буже дорожчати у вересні-жовтні, фото з відкритих джерел

Із закупівлею не зволікайте: яких цін на картоплю чекати восени

Десерт літній, фото скріншот відео

Чудова заміна морозиву: красуня з чарівним голосом Аліна порадила рецепт ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів

Ксенія Мішина перебуває в США. Фото із соцмережі

В житті більше не повернусь: популярна акторка поділилася досвідом

Наступний матеріал
Новини партнерів