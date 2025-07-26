Один із найбільших в рф виробників радіоелектроніки в Ставрополі атакували дрони

В росії знову було неспокійно. 26 липня далекобійні дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували завод «Сигнал» у російському Ставрополі. Це одне з найбільших у рф підприємств з виробництва радіоелектроніки, повідомило джерело в Силах безпеки, інформує hromadske.

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Один з ударів припав на корпус № 2 (цех № 5), де розміщене дороге імпортне обладнання, зокрема верстати з числовим програмним керуванням. Друге влучання зафіксовано в корпусі № 1, де розташований цех радіоелектронних пристроїв № 17.

Завод «Сигнал» спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, а також радіоапаратури дистанційного керування, працюючи на російський військово-промисловий комплекс. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями.

Міністерство оборони рф звітувало, що протягом ночі ППО перехопила 54 безпілотники над п'ятьма областями, а також над тимчасово окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями. Вранці нібито збили ще шість дронів над Північною Осетією та Московською областю.

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Як писали «ФАКТИ», днями українські безпілотники вдарили по заводах у Тамбовській області та Ставропольському краї росії.

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