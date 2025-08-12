На Сумщині ЗСУ витіснили ворога за кордон: звідки вибили окупантів

Сили оборони України, які нещодавно на Сумщині звільнили та повністю зачистили від російських окупантів Безсалівку, вибили ворога ще з двох населенних пунктів області.

«Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України», — повідомили в Генштабі ЗСУ.

До речі, днями волонтер Сергій Стерненко повідомляв, що на Сумщині Сили оборони звільнили кілька населенних пунктів. Можливо, йшлося саме про згадані Генштабом.

Він також виклав в мережу відео, як воїни UA REG TEAM потопили човен та ліквідували російських загарбників на Сумщині.

Тим часом ворог активізувався у районі Добропілля та, за даними аналітиків DeepState, зміг просунутися в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Також фіксуються просування ворога в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, зокрема в районах Нововодяного та Петрівки.

Фото 225 ОШП

