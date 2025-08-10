- 13:33 На пляжі в курортній Затоці вибухнула міна: є жертви
- 12:59 Росіяни проникли в Покровськ, втративши більшість диверсантів: вилов окупантів, що вижили, триває
- 12:37 Звільнили та зачистили: під контроль ЗСУ перейшло село Безсалівка на Сумщині, — Генштаб
- 12:26 Прополіс позбавить мозолів, а підмор знизить цукор у крові: дешева альтернатива лікам та… меду
- 12:10 Залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині зруйновано внаслідок удару ворога
- 12:01 Легендарний Рафаель Надаль назвав новонародженого сина на честь покійного тестя
- 11:28 «Маніпулятивна інформація»: військові прокоментували скандальний інцидент із працівниками ТЦК у Дніпрі
- 11:25 Зустріч Трампа і путіна на Алясці веде до повільної поразки України, — ЗМІ
- 10:38 «Швидкого рішення не буде»: Юрій Бутусов про те, як Україна може посилити свої позиції на переговорах
- 09:59 «Україна має свободу вибору своєї долі»: європейські лідери виступили із заявою перед переговорами Трампа і путіна
- 09:54 На якому каналі і коли дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 09:14 Чотири області України постраждали внаслідок нічних ударів дронів ворога: що відомо про атаку
Сили оборони України продовжують боротися з російською агресією. Вони звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», 10 серпня ворог обстріляв Суми.
«Сьогодні вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум. На щастя, ніхто не постраждав. Ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей», — повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.
Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що було влучання БпЛА в центральній частині міста по нежитловому приміщенню. Постраждалих немає.19
