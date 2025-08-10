41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
Звільнили та зачистили: під контроль ЗСУ перейшло село Безсалівка на Сумщині, — Генштаб

12:37 10 серпня 2025
ЗСУ звільнили село Безсалівка на Сумщині

Сили оборони України продовжують боротися з російською агресією. Вони звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 10 серпня ворог обстріляв Суми.

«Сьогодні вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум. На щастя, ніхто не постраждав. Ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей», — повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що було влучання БпЛА в центральній частині міста по нежитловому приміщенню. Постраждалих немає.

