Перед зустріччю Трампа з путіним: ЄС заявив про підтримку України

Напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом рф путіним на Алясці лідери 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України.

Документ ухвалено пізно увечері 11 серпня, повідомляє «Європейська правда».

Заява містить чітке засудження російської агресії та наголошує на невід’ємному праві України самостійно визначати своє майбутнє. Лідери ЄС підкреслили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а шлях до миру має бути визначений за участі самої України.

«Змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій», — йдеться в документі.

Європейський Союз також підтвердив готовність продовжувати всебічну підтримку України — політичну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну — у координації зі США та іншими партнерами. Окремо зазначено про намір посилити гарантії безпеки для України та підтримати її євроінтеграційний курс.

Єдиною країною, яка не приєдналася до заяви, стала Угорщина. Її позиція не була пояснена у документі, однак це вже не перший випадок, коли Будапешт дистанціюється від спільної зовнішньополітичної лінії ЄС щодо України.

Раніше очільниця зовнішньої політики ЕС скликала нараду напередодні саміту США і рф на Алясці, а американський президент натякнув, що ціною миру можуть бути територіальні поступки з боку України і рф.

