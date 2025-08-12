- 14:32 Мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України, — ЗМІ
- 14:17 «Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
- 14:06 Чим замінити фольгу для запікання і не зіпсувати страву: п’ять варіантів
- 13:46 Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду
- 13:21 Український бізнес бере кредити на виробництво дронів і не тільки
- 12:49 Трагедія на навчальній базі ЗСУ: в США повідомили про десятки загиблих бійців Іноземного легіону ГУР
- 12:40 На якому каналі сьогодні дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 12:24 «Я не зміг інтегруватися в німецьке суспільство. Підсвідомо не хотів»: 16-річний сумчанин залишив безпечну Європу, щоб будувати майбутнє в Україні
- 12:05 Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня
- 11:59 Забарний перейшов із «Борнмута» до найсильнішого клубу Європи: понад 8 мільйонів євро дісталося і рідному «Динамо» гравця
- 11:35 росія відмовляється робити будь-які кроки назад: аналітики пояснили, навіщо путіну зустріч на Алясці
- 11:11 Перед зустріччю Трампа з путіним: ЄС заявив про підтримку України
Напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом рф путіним на Алясці лідери 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України.
Документ ухвалено пізно увечері 11 серпня, повідомляє «Європейська правда».
Заява містить чітке засудження російської агресії та наголошує на невід’ємному праві України самостійно визначати своє майбутнє. Лідери ЄС підкреслили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а шлях до миру має бути визначений за участі самої України.
«Змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій», — йдеться в документі.
Європейський Союз також підтвердив готовність продовжувати всебічну підтримку України — політичну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну — у координації зі США та іншими партнерами. Окремо зазначено про намір посилити гарантії безпеки для України та підтримати її євроінтеграційний курс.
Єдиною країною, яка не приєдналася до заяви, стала Угорщина. Її позиція не була пояснена у документі, однак це вже не перший випадок, коли Будапешт дистанціюється від спільної зовнішньополітичної лінії ЄС щодо України.
Раніше очільниця зовнішньої політики ЕС скликала нараду напередодні саміту США і рф на Алясці, а американський президент натякнув, що ціною миру можуть бути територіальні поступки з боку України і рф.
