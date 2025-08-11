Зустріч Трампа та путіна на Алясці несе серйозні ризики для України

Протягом повномасштабної війни в Україні гаслом Вашингтона на підтримку боротьби проти російської інвазії було «жодних переговорів про Україну без України». Але коли президент Дональд Трамп зустрінеться з президентом путіним на Алясці 15 серпня, українців там не буде, якщо тільки в останній момент не надійде запрошення. А швидке відхилення Києвом заяви Трампа про уже триваючи переговори з росією та те, що він нечітко назвав «обміном територіями», не згадуючи про гарантії безпеки або озброєння для України, підкреслює ризики для українців, пише The New York. Times.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом останніх шести місяців Україна побоювалася, що уявлення Трампа про «мирну угоду» є угодою, укладеною безпосередньо між ним і путіним — подібно до того, як Франклін Рузвельт, Йосип Сталін і Вінстон Черчилль розділили Європу на Ялтинській конференції в 1945 році. Ця зустріч стала синонімом історичних дебатів про те, що може піти не так, коли великі держави ділять світ, менші держави страждають від наслідків, а вільні люди опиняються під авторитарним правлінням.

Але для Дональда Трампа також існують значні політичні ризики. Вони будуть особливо гострими, якщо його вважатимуть таким, що змушує мільйони українців піти на територіальні поступки, не маючи гарантій, що путін, після кількох років перепочинку, не захопить решту країни.

«Президент Трамп, як і раніше, підходить до цих переговорів так, ніби путін є його партнером або другом, — зазначила Тресса Гуенов, директорка з програм та операцій Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді. — Це продовжуватиме ускладнювати переговори, якщо Україна не братиме в них участі».

РЕКЛАМА

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що президент залишається відкритим до тристоронньої зустрічі з путіним і Зеленським, але зустріч між Трампом і путіним відбудеться, як і планувалося. Проте розбіжність у підходах Дональда Трампа до цих переговорів і підходах союзників США в Європі стала ще більш очевидною.

Дональд Трамп давно прагне зустрічі з путіним, публічно заявляючи, що така проблема, як Україна, може бути вирішена лише під час зустрічі двох лідерів. Минулого тижня він також заявив, що сподівається зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном до кінця року. І він, здається, не хоче вводити додаткові мита чи санкції перед цими зустрічами. Фактично, його термін, відведений путіну для оголошення перемир'я або ж застосування жорстких «вторинних санкцій», минув 8 серпня без жодної згадки з боку Дональда Трампа, окрім того, що люди повинні чекати на його зустріч з путіним.

«Трамп все ще дає путіну перевагу, і путін спробує скористатися цим навіть після зустрічі», — додала експертка.

РЕКЛАМА

Хоча Дональд Трамп наполягає, що порозуміння між ним і російським президентом є вирішальним для більш широкого миру, путін, за її словами, безумовно, вітатиме будь-які територіальні поступки, на які американський президент готовий піти.

Готовність путіна відвідати американську територію була вражаючою, не в останню чергу тому, що його приїзд до Сполучених Штатів означатиме кінець його політичної та правової ізоляції. Протягом останніх кількох місяців Трамп припинив роботу Міністерства юстиції та Державного департаменту щодо збору доказів військових злочинів, скоєних росією під час вторгнення в Україну. І запрошення путіна на зустріч у США нівелює будь-яку загрозу того, що США нададуть докази для судового переслідування.

«Дивно, як ми можемо запросити людину, яку Міжнародний кримінальний суд класифікував як військового злочинця», — сказав Джеффрі Сонненфельд, президент Інституту керівництва Єльського університету, який відстежував багато російських порушень.

Але він підкреслив, що путін приїжджає на зустріч із Трампом у надзвичайно слабкому економічному становищі, і що американським переговорникам було б корисно усвідомити, як мало козирів у росії.

РЕКЛАМА

Він застеріг Дональда Трампа від укладення будь-якої угоди, за якою Україна відмовляється від прав на Донбас, особливо з огляду на угоду, яку адміністрація Трампа уклала для США про участь у майбутніх доходах від мінеральних запасів України через спільний інвестиційний фонд.

«Відмова від Донбасу буде катастрофічною, — сказав він. — Саме там знаходиться багато цінних мінералів».

Раніше повідомлялося, що, на думку аналітика Валерія Пекара, Трамп заздрить путіну, якому вдалося сконцентрувати владу, а путін, схоже, просто розводить Трампа.

222

Читайте нас у Facebook