Кая Каллас терміново скликає зустріч міністрів: до чого тут Україна

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном та москвою щодо припинення війни в Україні має включати Україну та ЄС. Й вона скликає зустріч міністрів закордонних справ країн Європи 11 серпня, щоб обговорити наступні кроки.
«США мають силу змусити росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи», — сказала Каллас журналістам, пише Reuters.
Кая Каллас додала, що «ми працюємо над досягненням сталого та справедливого миру, а міжнародне право чітко стверджує: усі тимчасово окуповані території належать Україні. Угода не повинна створювати трамплін для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи».
Додамо, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом росії на Алясці 15 серпня. І двосторонній формат саміту викликає занепокоєння.124
