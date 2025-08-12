Майже щодня ворог намагається вразити військові полігони і навчальні центри ЗСУ, дислокацію яких зазвичай передають росіянам зрадники України.

21 липня поблизу Кропивницького російська ракета влучила в їдальню навчального табору Збройних сил України. Про це повідомляє видання The New York Times (NYT). В момент удару десятки новобранців саме сідали за обід. За словами очевидців, це був один із найкривавіших нападів на іноземних військових за весь час повномасштабної війни.

Як пише NYT, серед загиблих — добровольці з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. Вони лише нещодавно прибули до України, щоб приєднатися до боротьби за свободу. Багато хто з них ще не встиг пройти повноцінне навчання чи отримати зброю.

«Я був на базі менше тижня. Ще не мав гвинтівки. Все здавалося мирним — соняшникові поля, ліс, тиша. А потім — вибух, який розірвав усе», — розповідає NYT, американський новобранець із Флориди, який попросив не називати його імені.

Американець бачив щонайменше 15 тіл загиблих і понад сотню поранених. Після удару допомагав накладати турнікети, переносити поранених до машин «швидкої», вантажівок і навіть приватних авто, які мчали до лікарень. За словами добровольця, склад боєприпасів, що був поруч, також постраждав — вибухи тривали, уламки летіли в повітрі, а сигнал повітряної тривоги так і не спрацював.

В ЗСУ «Громадському» підтвердили втрати, але не розкрили точну кількість загиблих. Речник міжнародного легіону військової розвідки Володимир Камінський повідомив NYT, що триває розслідування. Підрозділ, який постраждав, належить ГУР і є одним з двох міжнародних легіонів, де служать іноземці.

Американське видання зазначає, що іноземні добровольці отримують зарплату на рівні українських військових — від 1000 до 1750 доларів на місяць, плюс бойові надбавки, які можуть перевищувати 3000 доларів. Для багатьох, особливо з Південної Америки, це шанс заробити більше, ніж удома. Але ризики — смертельні.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення особового складу і техніки на навчальних полігонах та заявив, що навчання по можливості буде перенесено до підземних укриттів.

Як пише NYT, попри трагедію, іноземці продовжують приєднуватися до української армії. Ветерани війн в Іраку та Афганістані, молоді ідеалісти, чоловіки з Латинської Америки — усі вони об’єднані бажанням допомогти країні, яка бореться за свободу і демократію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російські терористи вдарили ракетою по навчальному полігону під Черніговим.

Фото з відкритих джерел

