- 14:54 Українці отримали унікальний спосіб уникнути проблем із повістками через смартфон
- 14:32 Мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України, — ЗМІ
- 14:17 «Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
- 14:06 Чим замінити фольгу для запікання і не зіпсувати страву: п’ять варіантів
- 13:46 Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду
- 13:21 Український бізнес бере кредити на виробництво дронів і не тільки
- 12:49 Трагедія на навчальній базі ЗСУ: в США повідомили про десятки загиблих бійців Іноземного легіону ГУР
- 12:40 На якому каналі сьогодні дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 12:24 «Я не зміг інтегруватися в німецьке суспільство. Підсвідомо не хотів»: 16-річний сумчанин залишив безпечну Європу, щоб будувати майбутнє в Україні
- 12:05 Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня
- 11:59 Забарний перейшов із «Борнмута» до найсильнішого клубу Європи: понад 8 мільйонів євро дісталося і рідному «Динамо» гравця
- 11:35 росія відмовляється робити будь-які кроки назад: аналітики пояснили, навіщо путіну зустріч на Алясці
Трагедія на навчальній базі ЗСУ: в США повідомили про десятки загиблих бійців Іноземного легіону ГУР
Майже щодня ворог намагається вразити військові полігони і навчальні центри ЗСУ, дислокацію яких зазвичай передають росіянам зрадники України.
21 липня поблизу Кропивницького російська ракета влучила в їдальню навчального табору Збройних сил України. Про це повідомляє видання The New York Times (NYT). В момент удару десятки новобранців саме сідали за обід. За словами очевидців, це був один із найкривавіших нападів на іноземних військових за весь час повномасштабної війни.
Як пише NYT, серед загиблих — добровольці з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. Вони лише нещодавно прибули до України, щоб приєднатися до боротьби за свободу. Багато хто з них ще не встиг пройти повноцінне навчання чи отримати зброю.
«Я був на базі менше тижня. Ще не мав гвинтівки. Все здавалося мирним — соняшникові поля, ліс, тиша. А потім — вибух, який розірвав усе», — розповідає NYT, американський новобранець із Флориди, який попросив не називати його імені.
Американець бачив щонайменше 15 тіл загиблих і понад сотню поранених. Після удару допомагав накладати турнікети, переносити поранених до машин «швидкої», вантажівок і навіть приватних авто, які мчали до лікарень. За словами добровольця, склад боєприпасів, що був поруч, також постраждав — вибухи тривали, уламки летіли в повітрі, а сигнал повітряної тривоги так і не спрацював.
В ЗСУ «Громадському» підтвердили втрати, але не розкрили точну кількість загиблих. Речник міжнародного легіону військової розвідки Володимир Камінський повідомив NYT, що триває розслідування. Підрозділ, який постраждав, належить ГУР і є одним з двох міжнародних легіонів, де служать іноземці.
Американське видання зазначає, що іноземні добровольці отримують зарплату на рівні українських військових — від 1000 до 1750 доларів на місяць, плюс бойові надбавки, які можуть перевищувати 3000 доларів. Для багатьох, особливо з Південної Америки, це шанс заробити більше, ніж удома. Але ризики — смертельні.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення особового складу і техніки на навчальних полігонах та заявив, що навчання по можливості буде перенесено до підземних укриттів.
Як пише NYT, попри трагедію, іноземці продовжують приєднуватися до української армії. Ветерани війн в Іраку та Афганістані, молоді ідеалісти, чоловіки з Латинської Америки — усі вони об’єднані бажанням допомогти країні, яка бореться за свободу і демократію.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російські терористи вдарили ракетою по навчальному полігону під Черніговим.
Фото з відкритих джерел315
