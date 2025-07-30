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Російські терористи вдарили ракетою по навчальному полігону під Черніговом: є загиблі і поранені військовослужбовці
Після цинічного удару російських окупантів по селу на Харківщині, де місцеві мешканці зібрались для отримання гуманітарної допомоги, від потужного вибуху ввечері 29 липня сколихнулась Чернігівщина. За попередніми даними, російські війська завдали ракетного удару по військовому полігону в області. Про це першим повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. «Удар координувала аеророзвідка — можлива повторна атака», — попередив Цаплієнко. Військовий кореспондент Богдан Мірошников також написав в телеграм-каналі про приліт балістичної ракети. «Історія повторюється знову і знову», — додав військкор, не розголошуючи деталей.
Військовий експерт Сергій «Флеш» Безкрестнов у Facebook повідомив, що росіяни поцілили по Гончарівському полігону. За його словами, постраждали переважно ті, хто знехтував заходами безпеки
Згодом Сухопутні війська ЗСУ підтвердили: російська ракета влучила у навчальний підрозділ. Попри заходи безпеки, не вдалося уникнути втрат.
«Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють рятувальні служби, пораненим надається медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих», — йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.
Військові інформували про створення спеціальної комісії для з’ясування обставин трагедії. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності, наголосили в Сухопутних військах. Також командування ЗСУ анонсувало додаткові заходи безпеки під час навчань. Хоча раніше головком ЗСУ Олександр Сирський вже забороняв скупчення військових і техніки в навчальних центрах.
Нагадаємо, місяць тому російські терористи ударили ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де загинули троє військовослужбовців і 11 зазнали поранень.311
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