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Україна

Скупчення військових і техніки у навчальних центрах заборонено, — Сирський

11:23 1 липня 2025
Головком ЗСУ провів нараду, присвячену питанням безпеки бійців. Фото зі сторінки Олександра Сирського

Протягом червня російські загарбники завдали кілька ударів по українським центрам, де навчають військових. Так було, зокрема, сталося у Полтаві, де загинули курсант та інструктур. Також про кілька атак по полігонах із жертвами та пораненими повідомляли в Сухопутних військах.

Про посилення безпеки в навчальних центрах, зокрема, йшлося під час наради, яку провів головком ЗСУ Олександр Сирський.

«Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено! На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються», — повідомив він.

Олександр Сирський анонсував нововведення стосовно загальної підготовки військовослужбовців — її термін буде збільшено з 49 днів до 51 дня. Додаткові дві доби військових навчатимуть протидії ударним БпЛА противника.

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Нагадаємо, що у травні цього року росіяни вдарили «Іскандером» по полігону у Сумській області — тоді загинули 6 військових, ще понад 10 отримали поранення.

Фото зі сторінки Олександра Сирського

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