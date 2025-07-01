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Скупчення військових і техніки у навчальних центрах заборонено, — Сирський
Протягом червня російські загарбники завдали кілька ударів по українським центрам, де навчають військових. Так було, зокрема, сталося у Полтаві, де загинули курсант та інструктур. Також про кілька атак по полігонах із жертвами та пораненими повідомляли в Сухопутних військах.
Про посилення безпеки в навчальних центрах, зокрема, йшлося під час наради, яку провів головком ЗСУ Олександр Сирський.
«Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено! На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються», — повідомив він.
Олександр Сирський анонсував нововведення стосовно загальної підготовки військовослужбовців — її термін буде збільшено з 49 днів до 51 дня. Додаткові дві доби військових навчатимуть протидії ударним БпЛА противника.
Нагадаємо, що у травні цього року росіяни вдарили «Іскандером» по полігону у Сумській області — тоді загинули 6 військових, ще понад 10 отримали поранення.
Фото зі сторінки Олександра Сирського16
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