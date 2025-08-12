- 10:44 На Сумщині ЗСУ витіснили ворога за кордон: звідки вибили окупантів
- 10:24 Зеленський та лідери Європи зателефонують Трампу перед його зустріччю з російським диктатором
- 10:19 Примусові депортації, придушення української мови та ідентичності: у Європарламенті закликають до контролю за правами людини на ТОТ
- 09:54 Мільярдер Кріштіану Роналду покликав заміж Джорджину Родрігес через дев'ять років після знайомства
- 09:31 Росіяни вдарили ракетою по «учебці» Сухопутних військ: багато поранених
- 09:06 Українські дрони вдарили по заводу у Ставрополі
- 08:42 Ворог всю ніч розстрілював Нікополь з артилерії та атакував дронами
- 08:17 Ракам варто виявити гнучкість, а Левам — використати свій авторитет: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 серпня
- 00:53 Прорив на Добропілля: DeepState фіксує просування ворога, в ЗСУ заспокоюють
- 11.08 23:35 Шанс на мир і загроза нового наступу російських військ: що сказав Зеленський
- 11.08 22:33 «Знаю це з росії та з розмов з усіма. Будуть хороші і деякі погані речі для обох»: що сказав Трамп про війну, Зеленського і путіна
- 11.08 22:01 Як виглядати молодше без косметики: Андре Тан назвав кольори, що омолоджують
Росіяни вдарили ракетою по «учебці» Сухопутних військ: багато поранених
У ніч проти 12 серпня, коли Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару, ворог здійснив атаку на один з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.
В командуванні повідомили, що попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.
«Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес», — йдеться в повідомленні.
В Сухопутних військах заявили, що оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу «Ракетна небезпека». Наразі на місці працюють відповідні екстрені служби.
Очевидно, що йдеться про військовий полігон на Чернігівщіні — саме цю область згадували у попередженні Повітряні сили ЗСУ. Ворог атаковав чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Брянської областей рф.
В ПС ЗСУ зазначили, що зафіксовано влучання трьох ракет.
А 48-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами ворог атакував Сумщину та Донеччину. ППО знешкодила 36 ударних дронів.
Під час ракетно-дронової атаки зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.
Нагадаємо, що 29 липня російські війська завдали ракетного удару по військовому полігону в Чернігівській області. Тоді троє військових загинули, а 18 зазнали поранень.
