Росіяни вдарили ракетою по «учебці» Сухопутних військ: багато поранених

У ніч проти 12 серпня, коли Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару, ворог здійснив атаку на один з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

В командуванні повідомили, що попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

«Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес», — йдеться в повідомленні.

В Сухопутних військах заявили, що оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу «Ракетна небезпека». Наразі на місці працюють відповідні екстрені служби.

Очевидно, що йдеться про військовий полігон на Чернігівщіні — саме цю область згадували у попередженні Повітряні сили ЗСУ. Ворог атаковав чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Брянської областей рф.

В ПС ЗСУ зазначили, що зафіксовано влучання трьох ракет.

А 48-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами ворог атакував Сумщину та Донеччину. ППО знешкодила 36 ударних дронів.

Під час ракетно-дронової атаки зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Нагадаємо, що 29 липня російські війська завдали ракетного удару по військовому полігону в Чернігівській області. Тоді троє військових загинули, а 18 зазнали поранень.

Фото з відкритих джерел

