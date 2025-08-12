- 16:32 Пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги, але є важлива умова
Олександр Свіщов відкрив на Львівщині один із найбільших заводів з переробки риби в Україні
У селищі Івано-Франкове Львівської області запрацювало високотехнологічне виробництво рибної продукції площею 6800 м² та потужністю 300 тонн на місяць. Це найбільше та найпотужніше промислове підприємство в цій сфері на заході країни.
Потужність нового заводу ПАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» дозволить видавати щодня в середньому 12,5 тонни продукції при переробці до 25 тонн рибної сировини на добу. Він потрапляє до списку найбільших на теренах України у своїй галузі та наповнюватиме бюджет на майже 50 мільйонів гривень щороку.
«Ми створили підприємство, яке поєднує сучасні технології, строгі стандарти якості та комфортні умови для персоналу. Цей завод — це вклад у розвиток української харчової промисловості та її інтеграцію у міжнародні логістичні й торговельні ланцюги», — повідомив директор Львівського обласного виробничого рибного комбінату Андрій Качан.
На новій мануфактурі виготовлятимуть і перероблятимуть продукти зі ставкової, річкової та морської риби. Сировину братимуть як із місцевих господарств, так і привозитимуть з інших областей та з-за кордону. На етапі будівництва в новий індустріальний проєкт інвестували понад 650 мільйонів гривень, ще понад 300 мільйонів гривень в процесі інвестування.
«У цей проєкт ми вклали не лише кошти, а й багато часу та віри. Ми хочемо, щоб продукція, виготовлена на Львівщині, була на полицях крамниць по всій країні та навіть за кордоном. Я вдячний владі області, яка підтримує старт нових бізнесів. Ми разом прагнемо зміцнення економіки Львівщини, щоб наша громада ставала ще успішнішою та спроможною», — розповів інвестор заводу Віталій Свіщов.
Виробництво дасть близько трьох сотень нових робочих місць і щороку сплачуватиме майже 50 мільйонів податків при повній потужності роботи.
«Це дуже добре, що навіть в час війни у Львівській області з’являються нові підприємства та виробництва. Так наша громада стає ще самостійнішою та спроможнішою фінансово, а як наслідок — ми здатні більше допомагати Збройним силам України, які щодня боронять наші безпеку та життя», — додав співінвестор заводу Олександр Свіщов.
Завод проєктували та будували відповідно до сучасних міжнародних стандартів якості, екологічної безпеки та харчової гігієни (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000). Для виготовлення різних видів продукції на мануфактурі вже облаштували морозильню, коптильню, сушарню, а також солильні ванни для посолу.
Довідка
Підприємство розділене на чотири «кольорові» зони відповідно до принципу розділення потоків. Сіра зона — рампи для завантаження сировини та вивантаження готової продукції. Синя зона — «мокрі» виробничі приміщення для переробки та пакування сирої, солоної та копченої риби. Зелена зона — «сухі» приміщення для виготовлення та фасування пресервів і напівфабрикатів. Жовта зона — санітарно-побутові приміщення.
Будівля мануфактури має три поверхи. Перший та другий — це виробничі рівні, третій — технічний, тут розмістили вентиляційні, холодильні та інженерні системи. Перероблятимуть тут скумбрію, оселедця, кільку, салаку, мойву, коропа, форель, лосося, креветку та інші види морепродуктів. Також є цехи, де робитимуть різні напівфабрикати — шматочки в олії чи соусах, котлети, фарш, нагетси та стріпси, вареники та пельмені з рибою, бульйони тощо.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як в умовах війни працює підприємство, яке виготовляє рибні консерви.
На фото у заголовку: Олександр Свіщов — інвестор та меценат70
