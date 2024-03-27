«Це не просто їжа»: Григорій Луцай та Андрій Чуклін розповіли про роботу «Інтеррибфлот» під час війни

Засновник групи компаній «Інтеррибфлот» Григорій Луцай та співвласник Андрій Чуклін поділилися деталями роботи підприємства в умовах війни. Зокрема, вони розповіли «ФАКТАМ» про бренд рибних консервів «Аквамарин». За їхніми словами, наразі він відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни.

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«Наші консерви „Аквамарин“ — це не просто їжа, це підтримка й турбота про тих, хто зараз особливо її потребує, — військових, медиків, рятувальників, переселенців», — зазначає Андрій Чуклін.

За його словами, «Аквамарин» вирізняється серед конкурентів своєю натуральністю та корисністю.

«Ми не використовуємо консервантів, тільки стерилізацію. Завдяки цьому в готовому продукті зберігаються всі поживні речовини риби», — пояснює він.

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Андрій Чуклін також розповів, що асортимент компанії налічує понад 60 найменувань — від класичних сардин і тунця до більш незвичних варіантів, як-от рибні супи чи консерви з морепродуктами.

«Наша мета — дати споживачеві якомога більше смачних і корисних опцій на будь-який смак. Адже різноманітне харчування — це запорука здоров'я, особливо в стресових умовах війни», — підкреслює співвласник «Інтеррибфлот».

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Григорій Луцай повідомив, що наразі на підприємстві відбувається масштабна модернізація виробництва консервів. Зокрема, оновлюється ключове обладнання, що дозволило збільшити потужності до 3 млн банок на місяць та покращити якість продукції.

«Завдяки новим мийним машинам ми можемо ще ретельніше очищувати рибу перед консервуванням, а сучасні автоклави дозволяють оптимізувати процес стерилізації, зберігаючи максимум користі в готовому продукті», — розповідає засновник «Інтеррибфлот». Він зазначає, що модернізація — це невід'ємна частина розвитку компанії, адже дозволяє йти в ногу з часом і навіть випереджати його.

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«Рибні консерви — це стратегічний продукт тривалого зберігання, який зараз вкрай потрібен і на фронті, і в тилу. Тому ми вважали своїм обов'язком нарощувати виробництво», — підкреслює Андрій Чуклін.

Він додає, що «Аквамарин» — це не просто комерційний бренд, а соціально відповідальний бізнес, який прагне бути корисним своїй країні та людям.

«Ми постійно шукаємо можливості допомогти тим, хто цього потребує, — каже Андрій Чуклін. — Ми підтримуємо різні благодійні ініціативи — від збору коштів на потреби армії до допомоги переселенцям». «Це наш обов'язок», — наголошує Андрій Чуклін.

Григорій Луцай зазначає, що, попри всі складнощі, компанія продовжує працювати та створювати робочі місця. «Наші працівники — наша головна цінність. Ми робимо все можливе, щоб зберегти колектив, забезпечити людей роботою та гідними умовами праці навіть у цей непростий час», — каже він.

Засновник «Інтеррибфлот» додає, що війна загартувала та згуртувала колектив компанії. «Ми всі працюємо на спільну мету — зробити свій внесок у наближення нашої Перемоги. І я пишаюся тим, що наші працівники демонструють не лише професіоналізм, а й справжній патріотизм та людяність у ці непрості часи», — ділиться Григорій Луцай.

Серед планів «Інтеррибфлот» на майбутнє — подальша модернізація виробництва, розширення асортименту консервів «Аквамарин» та вихід на нові ринки, зокрема отримання дозволів на експорт до ЄС та США.

«Ми віримо в майбутнє України та в перспективи нашої компанії, — каже Андрій Чуклін. — Тому навіть зараз, під час війни, продовжуємо розвиватися, будувати плани, мріяти. І я впевнений, що всі наші мрії обов'язково здійсняться — і про розширення експорту, і про відкриття нових ліній, і про ще смачніші й корисніші консерви „Аквамарин“ на столах українців».

«Перш за все ми бажаємо українцям якнайшвидшої Перемоги та миру. А ще — незламності та віри. Ми обов'язково подолаємо всі труднощі й відбудуємо нашу країну. І „Інтеррибфлот“ докладе до цього максимум зусиль», — резюмує Григорій Луцай. Він додає, що компанія і надалі буде підтримувати українців — і смачними консервами «Аквамарин», і добрими справами.

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