41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Тобі вже нічого не поможе: Віктор Павлик вразив Мережу

19:27 12 серпня 2025
Катерина Реп&#39;яхова розіграла Віктора Павлика

Дружина відомого співака Віктора Павліка блогерка Катерина Репʼяхова, яка показала обличчя після пластики, шокувала Мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала відео з розіграшем свого чоловіка. Катерина телефоном жаліється Віктору, що захворіла і у неї «дуже висока температура» — 36,7. Павлік намагається їй пояснити, що це не висока, але врешті, дає рекомендацію, як лікуватися.

- Дранк — дослухайте до кінця, щоб почути цей шедевр, — підписала відео Катерина, натякаючи на слово «пранк», яке Віктор Павлік вперше від неї почув.

Підписники відреагували на розіграш Катерини, але більше їх захопила ніжна реакція на проблеми дружини та поради, які давав артист. До речі, Віктор зовсім не образився на цей розіграш.

РЕКЛАМА

- Як же мило та любляче він говорить, кайф, — відреагували на слова артиста.

- Боооозьо, як він гарно говорить до своєї дружиноньки, — не стрималися у мережі. — Ну це ж справді кохання.

- Який у Вас турботливий чоловік, — прокоментували розіграш. — Жодного «кривого слова». Ви неймовірні.

РЕКЛАМА

- А содою, до речі, тепер ми теж всі дихаємо, — відреагували на пораду Павліка.

- Столова ложка соди — заливаєте літр кипʼятком і 5−7 крапель евкаліптового масла, розмішали, накриваєтесь рушником і 10 хв дихаєте…, — дав пораду відомий артист.

- «Тобі вже нічого не поможе» — сміюся, — повторили слова Павліка. — Дякую за настрій.

РЕКЛАМА

Раніше дружина Віктора Павліка довела до сліз.

285

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Свіщов&nbsp;— інвестор та меценат

Олександр Свіщов відкрив на Львівщині один із найбільших заводів з переробки риби в Україні

Гороскоп 13-14 серпня. Фото Pixabay

Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня

Катерина Реп&#39;яхова розіграла Віктора Павлика

Тобі вже нічого не поможе: Віктор Павлик вразив Мережу

Картопля буже дорожчати у вересні-жовтні, фото з відкритих джерел

Із закупівлею не зволікайте: яких цін на картоплю чекати восени

Наступний матеріал
Новини партнерів