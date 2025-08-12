Тобі вже нічого не поможе: Віктор Павлик вразив Мережу

Дружина відомого співака Віктора Павліка блогерка Катерина Репʼяхова, яка показала обличчя після пластики, шокувала Мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала відео з розіграшем свого чоловіка. Катерина телефоном жаліється Віктору, що захворіла і у неї «дуже висока температура» — 36,7. Павлік намагається їй пояснити, що це не висока, але врешті, дає рекомендацію, як лікуватися.

- Дранк — дослухайте до кінця, щоб почути цей шедевр, — підписала відео Катерина, натякаючи на слово «пранк», яке Віктор Павлік вперше від неї почув.

Підписники відреагували на розіграш Катерини, але більше їх захопила ніжна реакція на проблеми дружини та поради, які давав артист. До речі, Віктор зовсім не образився на цей розіграш.

- Як же мило та любляче він говорить, кайф, — відреагували на слова артиста.

- Боооозьо, як він гарно говорить до своєї дружиноньки, — не стрималися у мережі. — Ну це ж справді кохання.

- Який у Вас турботливий чоловік, — прокоментували розіграш. — Жодного «кривого слова». Ви неймовірні.

- А содою, до речі, тепер ми теж всі дихаємо, — відреагували на пораду Павліка.

- Столова ложка соди — заливаєте літр кипʼятком і 5−7 крапель евкаліптового масла, розмішали, накриваєтесь рушником і 10 хв дихаєте…, — дав пораду відомий артист.

- «Тобі вже нічого не поможе» — сміюся, — повторили слова Павліка. — Дякую за настрій.

