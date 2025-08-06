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В мене мурахи!: дружина Віктора Павліка довела до сліз
Дружина відомого співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репʼяхова, яка зробила чергову пластику обличчя, поділилася чуттєвим відео. На своїй сторінці у соціальній мережі вона виклала моменти, які пережила разом з сином Михайлом за останні два роки. Відомо, що хлопчик не розмовляв та проходив лікувальні програми. На відео Катерина зі сльозами на очах поділилася першою фразою, яку сказав Михайло: «Ти моє сонечко».
- Два роки і два місяці, — поділилася Катерина. — Від тиші до усвідомлених фраз в контексті, з розумінням, що відбувається… Кожен день — крок. Кожен погляд — надія. Кожне слово — маленьке диво.
У кожного свій шлях. Наш саме такий.
І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Лише любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не чекаєш… а просто живеш.
Підписники відреагували на відео та зізналися, що вражені до сліз.
- В мене мурахи! — поділилися у відповідь. — Це дуже чуйний та сильний хлопчик.
- Зрозуміє кожна мама яка так довго чекала ці перші слова, Михасик молодець! — додали підписники.
- Шалена праця мами і спеціалістів дають позитивний результат!!!- поділилися враженням. — Ви супер мама!
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