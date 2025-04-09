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Дружина Віктора Павліка показала обличчя після пластики

14:21 9 квітня 2025
Катерина Репʼяхова

Дружина відомого співака Віктора Павліка блогерка Катерина Репʼяхова, яка знялася у кліпі чоловіка, показала своє «нове» обличчя. Відомо, що Катерина наприкінці березня зробила пластичну операцію на підборідді. Всі етапи відновлення після неї Репʼяхова показувала у своїх сторіз на сторінці у соціальній мережі.

Нагадаємо, це вже не перша пластична операція дружини Віктора Павліка. Пів року тому Катерина зробила собі ринопластику. До того ж вона підкреслювала, що Віктор не має нічого проти її втручань у свою зовнішність.

Десять днів Катерина ходила з великим пластирем на обличчі, потім лікар змінив його на маленький, а зараз дозволив зовсім прибрати, дотримуючись певних гігієнічних правил.

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«12 днів після операції, — написала Катерина. — Вже без пластиря».

Репʼяхова, яка показала своє «нове» обличчя у дзеркалі, виглядала дуже задоволеною. Вона відразу влаштувала собі фотосесію, демонструючи новий одяг.

«Моя реабілітація закінчилася і тепер попереду багато зйомок», — поділилася блогерка.

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