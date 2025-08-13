- 16:33 У Європи є важелі впливу на Трампа перед переговорами з путіним
- 16:25 Літо без війни: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
- 16:03 «Не бачу вдячності»: Віталій Козловський розірвав стосунки зі своєю піарницею
- 15:32 Йде робота над уточненням тем, які будуть обговорюватися: ЗМІ про зустріч путіна та Трампа
- 15:26 «Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
- 14:55 Справжня «кобра»: баклажани по-грузинськи за рецептом Івана Янюка
- 14:31 «Перемоги люблять тишу»: Сирський про Курську операцію
- 14:07 Шоу для платників податків: експертка про те, чому війна в Україні — це ринок, а не ідея
- 14:01 Гроші «зваляться» з неба: Всесвіт щедро винагородить чотири знаки зодіаку до кінця тижня
- 13:30 Добропілля можуть захопити за сценарієм Авдіївки: огляд ситуації від аналітиків ISW
- 12:59 Стипендія у 8000 гривень: коли буде, і хто отримає
- 12:52 Окупантів залишили без палива: ЗСУ вразили нафтоперекачувальну станцію росіян
Гроші «зваляться» з неба: Всесвіт щедро винагородить чотири знаки зодіаку до кінця тижня
Астрологи запевняють, що 13 серпня стане днем потужної позитивної енергетики, яка дозволить розпочати роботу над будь-якими справами. А найбільше цей день запам'ятається представникам чотирьох знаків зодіаку, яким сьогодні почне таланити у фінансах, і які отримають до кінця тижня щедрий грошовий подарунок від Всесвіту, пише РБК-Україна.
Хто ж серед щасливчиків?
Козеріг
Матеріальні питання вирішуватимуться швидше, ніж зазвичай. Є шанс отримати премію, бонус чи повернення давнього боргу. Використайте ці несподівані надходження для зміцнення фінансової подушки, а не для витрат.
Близнюки
Гроші можуть надійти з найнесподіваніших джерел: від старих знайомих, партнерів чи випадкових зустрічей. Це сприятливий час для нових контактів, які в майбутньому принесуть прибуток. Не бійтеся ризикованих ідей — удача на вашому боці.
Скорпіон
Цього тижня до вас самі прийдуть фінансові можливості: вигідні пропозиції, додатковий заробіток або подарунки. Не відмовляйтеся від них, навіть якщо вони здаються незначними. Звертайте увагу на людей, які пропонують допомогу, адже хтось із них може відкрити вам шлях до стабільного прибутку.
Стрілець
Грошова енергія буквально обертається навколо вас. Можливі виграші, раптові бонуси чи нові джерела доходу. Важливо знайти баланс між бажанням витрачати та вмінням заощаджувати. Не вагайтеся, якщо з'явиться можливість додаткового заробітку — це відкриє двері до більших можливостей.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, кому серпень принесе багатство та успіх.266
Читайте нас у Facebook