Близнюки ризикують заплутатися в павутинні брехні, а Левам захочеться влаштувати скандал: гороскоп на 13 серпня

Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урана в Близнюки вплине на долю знаків зодіаку, розповіли, яким буде день 13 серпня. Це день потужної позитивної енергетики, яка дозволить розпочати роботу над будь-якими — навіть найскладнішими і найтрудомісткішими — справами, інформує ТСН.

Козеріг

Беріться за складні проєкти — всі завдання будуть вирішуватися швидко і легко, як за помахом чарівної палички, без зайвої напруги з вашого боку.

Водолій

Не приховуйте, що у стосунках із коханою людиною щось не так. Відверта розмова допоможе відновити близькість та повернути порозуміння.

Риби

Підготуйтеся до другої половини тижня. Важливо проявити себе перед начальством — це може відкрити шлях до підвищення та вищої зарплати.

Овен

Ваша впертість та енергія Місяця допоможуть завершити проєкт за один день, який у звичайний час зайняв би тижні.

Телець

Не беріться за чужу роботу, навіть якщо хочете допомогти. Звільняючи інших від обов'язків, ви швидше зробите їм ведмежу послугу.

Близнюки

Не обманюйте близьких, навіть у дрібницях. Одна брехня може призвести до багатьох наступних, і ви ризикуєте заплутатися в них.

Рак

Цього дня вам, можливо, доведеться заступитися за себе чи свою сім'ю. Не допускайте несправедливості з боку чужих людей.

Лев

Не піддавайтеся раптовому бажанню влаштувати скандал. Суперечки з оточуючими, незалежно від того, це рідні, чи незнайомці, навряд чи приведуть до хорошого.

Діва

Якщо піддастеся тиску і відмовитеся від того, що вам важливо, пізніше будете шкодувати. Але виправити це буде неможливо.

Терези

Сьогодні важливо проявити дипломатичність. Грубість і нетактовність не пройдуть — оточуючі чекатимуть від вас такту та ввічливості.

Скорпіон

Ділові переговори обіцяють бути успішними. Партнери легко підуть на ваші умови і ви зможете підписати важливий договір.

Стрілець

Прекрасний день для демонстрації своїх талантів. Можливо, ваше творче хобі стане основним заняттям та принесе визнання.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, кому серпень принесе багатство та успіх.

