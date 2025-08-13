Від продавчині бутіка Gucci до нареченої найбажанішого холостяк світу: чому Роналду одружується з Джорджиною саме зараз

Після весілля Джеффа і Лорен Безос починається підготовка ще до одного «одруження сторіччя» — Кріштіану Роналду одружується з Джорджиною Родрігес.

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ пишуть, що 40-річний Кріштіану Роналду нарешті зробив пропозицію своїй давній коханій Джорджині Родрігес.

Довгоочікувана подія сталася після майже десятирічних стосунків, народження п'яти дітей на двох та сотень чуток про можливе весілля.

Тепер все офіційно: Джорджина сказала заповітне «Так» і показала обручку, від якої неможливо відвести очі. В особистому блозі модель опублікувала фото руки з великим діамантом й підписала його зворушливими словами: «Так, я згодна. У цьому житті, як і в усіх інших».

РЕКЛАМА

Камінь, як уточнила нью-йоркський гемолог Олівія Ландау, вагою приблизно 35 каратів. Вартість прикраси оцінюється у кілька мільйонів доларів. І тепер це не просто ювелірний виріб, а символ однієї з найбільш обговорюваних історій кохання у світі спорту.

Для тих, хто стежить за романом пари з самого початку, пропозиція стала своєрідною фінальною точкою у багаторічному марафоні очікування. Багато хто жартує, що Джорджина виграла свій «головний матч», адже Роналду довго залишався впертим холостяком. До стосунків з нею футболіст зустрічався з Імоджен Томас, Каріною Ферро, Мерче Ромеро, Сораей Чавес, Мією Юдакен, Джеммою Аткінсон, Лучаною Абреу, та Міреллою Грисалес. Але обручку подарував тільки Родрігес.

РЕКЛАМА

Інтернет-користувачі навперебій пишуть, що тепер уже відступати нема куди: десять років разом, п'ятеро дітей, повне сімейне життя. Якогось моменту цей шлюб став лише питанням часу. І ось — час настав.

Сьогодні у пари п'ятеро дітей. Старший — 15-річний Кріштіану-молодший — народився у 2010 році. 2017-го від сурогатної матері народилися близнюки Єва та Матео, а того ж року Джорджина подарувала Кріштіану дочку Алану Мартіну. У 2022 році пара знову чекала на поповнення — мали народитися близнюки, але новонароджений хлопчик Анхель, на жаль, помер через кілька хвилин життя.

Враховуючи масштаб персони нареченого, увагу до нареченої та рівень життя пари, прийдешню церемонію вже охрестили «весіллям року». Фанати гадають, де відбудеться урочистість — у Португалії, Іспанії чи, можливо, на розкішному узбережжі Саудівської Аравії, де Роналду грає за клуб «Аль-Наср».

РЕКЛАМА

Одне зрозуміло: це стане подією, про яку говоритимуть усі — від таблоїдів до спортивних аналітиків.

Нагадаємо, вперше про роман Роналду та Родрігес стало відомо у 2016 році. Їхня зустріч відбулася зовсім випадково.

Джорджина тоді працювала продавчинею-консультантом у мадридському бутіку Gucci. За її спогадами, того дня вона мала закінчити зміну о 17:00, але коллега попросила її затриматися ще на пів години. Коли вона вийшла з магазину, на вулиці стояв високий, спортивний чоловік, якого вона впізнала миттєво, — Кріштіану Роналду.

На той момент Джорджині було лише 22 роки. Вона народилася у Буенос-Айресі, виросла в Іспанії, пережила непросте дитинство. Її батько відбував термін у в'язниці, а мати працювала прибиральницею. Дівчина з юності підробляла нянею та офіціанткою, мріючи про кар'єру моделі. Роналду, навпаки, вже був світовою суперзіркою з гучними романами за плечима, зокрема Іриною Шейк. Він виховував маленького сина та не планував серйозних стосунків.

Але все змінилося після зустрічі з Джорджиною. За визнанням футболіста, вона міцно засіла в його голові. Пара почала зустрічатися таємно, ховаючись від камер та фанатів, а на людях з'явилися лише у 2017 році на церемонії The Best у Цюріху.

З цього моменту життя Джорджини змінилося: вона залишила Gucci, почала працювати моделлю і стала медійною персоною світового рівня.

Майже десять років Роналду тримав інтригу, чекаючи і, здається, ретельно вибирав момент. Можливо, це пов'язано з тим, що пара вже давно пережила всі «перевірки на міцність»: створення великої родини, переїзди, чутки у пресі та особисті трагедії. До того ж, вік та новий етап у житті Кріштіану, який все частіше говорить про сім'ю як про свій пріоритет, явно відіграли роль.

Одне можна сказати точно — у світі спорту та шоу-бізнесу 2025 року навряд чи знайдеться подія, яка може затьмарити весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес.

Раніше ми розповідали про ще одну зіркову пару — Бреда Пітта та Інес де Рамон. 34-річна Інес була першою серйозною дівчиною Бреда після його розлучення з Анджеліною Джолі. Інес почала зустрічатися з 60-річним актором у 2022 році. Тепер ЗМІ пишуть, що Інес змінила Пітта на краще. А також не виключають можливе весілля пари.

фото: instagram.com/georginagio

193

Читайте нас у Facebook