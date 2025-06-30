Одруження мільярдера: у мережі обговорюють обручку нареченої за кілька мільйонів доларів

Днями у Венеції відбулося весілля 61-річного мільярдера Джеффа Безоса та 55-річної журналістки Лорен Санчес, яка у своїх соцмережах поділилася світлинами з заходу.

ВІДЕО ДНЯ

Один з кадрів привернув особливу увагу її підписників — на ньому можна добре розглянути обручку журналістки, пише Page Six.



Точніше, продемонструвала Лорен на знімку відразу дві каблучки. Заручну, більш круглої форми, 20 каратів і вартістю приблизно 2,5 млн доларів, вона перемістила на праву руку. А ось на ліву одягла нову обручку: овальної форми, створену відомим ювеліром Лоррейном Шварцом.

Видання з посиланням на експерта в ювелірному мистецтві пише, що вага цієї каблучки становить приблизно 45 каратів, а вартість може сягати 6 млн доларів. Втім, інші фахівці оцінюють коштовність лише у 4 млн доларів.

РЕКЛАМА

Також на фотографіях Лорен у вбранні Dior найуважніші помітили браслет з новими ініціалами журналістки, LB (Лорен Безос).

РЕКЛАМА

Загалом, як пишуть ЗМІ, за три дні весільних урочистостей Лорен одягла прикраси загальною вартістю 20—30 млн доларів.

«Цікаво, що до появи такої яскравої жінки Безос жив цілком у дусі всіх найбагатших людей планети: браслети типу Woop або Apple Watch, жодних гучних вечірок і широких жестів. Але Лорен переконала його, що жити треба красиво — носити найдорожчі каблучки світу, скликати на весілля ще й за все весілля, платити мільярди?» — пише видання.

Примітно, що сама Лорен Санчес назвала своє весілля, загальний бюджет якого становить близько 55 млн доларів, «інтимною» урочистістю. Адже серед 200 гостей 70 — це родичі. Про це Лорен заявила у розмові з Vogue, який опублікував її офіційні фото у весільних образах.

Раніше Лорен вже демонструвала свою прихильність до розкошів.



Нагадаємо, Безос посідає третє місце у світі за величиною своїх статків. Станом на 1 квітня активи засновника Amazon оцінювалися у 215 мільярдів доларів.

РЕКЛАМА

Фото Matt Baron/BEI/Shutterstock, Nicolas Geradin, REUTERS

412

Читайте нас у Facebook