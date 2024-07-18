Користувався тільки милом та водою: як нова дівчина Бреда Пітта змінила актора

Бреда Пітта, який зараз переживає важкі часи через проблеми з дітьми, роками дражнили через нібито погану гігієну. Але зараз, завдяки своїй новій дівчині Інес де Рамон, він повністю виправився.

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«Раніше Бред дуже стримано приймав душ і мив голову, хотів використовувати лише мило та воду, коли приймав душ, і відмовлявся використовувати дезодорант чи одеколон», — цитує слова інформованого джерела In Touch.

Але заради Інес він змінився.

«Він часто обходився день або два без купання, що дивно, враховуючи, що він такий великий секс-символ, але з Інес це зовсім інша історія, — пояснює інсайдер. — Він зробив усе можливе, щоб змінити свій смердючий спосіб життя».

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За словами інсайдера, зараз Пітт приділяє більше уваги одягу, який носить, і дозволяє Інес вибрати собі одеколон.

«Тепер вони обожнюють виходити на вулицю і разом побалувати себе в спа-салоні, наприклад, на масажі чи догляду за обличчям. Він також любить зволожуючі та креми для шкіри», — додало джерело.

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За його словами, улюблене заняття пари разом — це йога, після якої йде душ або купання в басейні.

Ресурс пише, що 34-річна Інес була першою серйозною дівчиною Бреда після його розлучення з Анджеліною Джолі у 2016 році. Інес почала зустрічатися з 60-річним актором у 2022 році, незабаром після того, як у 2019 році її шлюб з Полом Уеслі закінчився розлученням.

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Чутки про те, що Бред та Інес стали парою, почалися після того, як її побачили з ним на його 59-й день народження у грудні 2022 року. Однак їхні стосунки не були підтверджені до початку 2023 року, коли Page Six отримала фотографії пари, яка разом засмагає під час новорічної поїздки до Кабо.

Що стосується самого Пітта, то у нього стосунки з дітьми від минулого шлюбу з Анджеліною Джолі залишають бажати кращого. Прийомний син Пакс у соцмережах назвав Бреда Пітта «засранцем світового класу» та звинуватив його в тому, що він тримає дітей у страху. Старша дочка Захара в коледжі представилася як Захара Марлі Джолі, а Шайло незабаром після повноліття подала документи, щоб офіційно відмовитися від батьківського прізвища. Заради того, щоб відновити стосунки з дітьми, Пітт, за чутками, навіть готовий помиритися з Анджеліною Джолі, котра явно не готова знову з ним спілкуватися.

Фото Getty Images

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