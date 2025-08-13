«AI без прикрас» від Wtech: у Favbet Tech розповіли про виклики практичного впровадження штучного інтелекту

У липні у київському Kooperativ відбулася дискусійна панель «AI без прикрас», організована спільнотою Wtech. Подія зібрала топменеджерів провідних українських IТ-компаній, щоб чесно поговорити про реальний досвід впровадження штучного інтелекту. Подію підтримала компанія Favbet Tech, а одним зі спікерів став її CEO Артем Скрипник.

У своєму виступі Скрипник наголосив на виваженому підході до інтеграції AI у внутрішні процеси та продукти компанії. За його словами, штучний інтелект у Favbet Tech — це насамперед інструмент для підсилення команд, а не заміна людей.

«На відміну від західних бізнесів, які декларують скорочення персоналу через AI, мета Favbet Tech інша — підвищити ефективність команди та поглибити експертизу там, де раніше бракувало рук. Ми не звільняємо через автоматизацію, а вчимось робити більше», — зазначив CEO.

За його словами, сьогодні Favbet Tech активно використовує АІ в роботі аналітичної команди, кібербезпеці, персоналізації користувацького досвіду та маркетингу. Компанія також розробляє власні AI-моделі, які вже демонструють вищу точність, ніж зовнішні рішення.

Зараз у штаті Favbet Tech працює багато аналітиків, і є невелика команда математиків для розробки власних AI-моделей, що допомагають цим фахівцям аналізувати дані. Як розповів Скрипник, такий підхід дає команді кращу аналітику, ніж моделі сторонніх провайдерів.

Окрему увагу спікер приділив досвіду розробників. AI-асистенти, як-от Cursor, використовуються у Favbet Tech як помічники для досвідчених інженерів, але компанія не покладається на них у критичних задачах. Молодші спеціалісти проходять додаткову перевірку коду, щоб уникнути сліпого копіювання результатів нейромереж.

Разом із CEO Favbet Tech участь у панелі взяли Ольга Закатнова (VP of Product, Uklon), Надія Юзькова (CTO, BannerBoo) та Дана Кондревич (Head of Talent Acquisition, YouScan).

Модерувала дискусію CEO managerka.ua, яка підкреслила, що завдання подібних зустрічей — чесно обговорювати виклики, з якими стикаються компанії, впроваджуючи AI: «Коли ми говоримо про штучний інтелект, важливо не тільки чути історії успіху, але й розуміти, що за ними стоїть. Це і технічні обмеження, і організаційні виклики, і навіть зміна корпоративної культури. Саме це перетворює AI з модного інструменту на щось дійсно корисне у довгостроковій перспективі».

Захід став продовженням багаторічної підтримки спільноти Wtech з боку Favbet Tech — компанія активно інвестує у розвиток жінок в українському ІТ та сприяє створенню нових можливостей через освітні й нетворкінгові проєкти. Також Favbet Tech є співініціатором запуску AI-комітету Асоціації IT Ukraine — платформи для системної роботи над національною AI-стратегією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що провідні ІТ-компанії об’єдналися для створення AI-екосистеми в Україні.

